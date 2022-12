Il vostro uomo ha questo numero di scarpe? Allora fareste bene a non abbassare la guardia perché vi potrebbe tradire.

Quando si parla di relazioni amorose ci si muove sempre su un terreno difficile e tutt’altro che oggettivo. Del resto, come si suol dire, “al cuor non si comanda”.

Le emozioni, infatti, non funzionano come un’operazione matematica il cui risultato è semplicemente la somma di diversi fattori. Al contrario, ad intervenire sui rapporti umani sono molteplici variabili, alcune delle quali del tutto incontrollabili e imprevedibili. Questo per esempio è ciò che accade nei tradimenti. Non soltanto le coppie in crisi possono incappare in una simile situazione, ma anche quelle più solide e durature. Alle volte basta abbassare la guardia per un solo istante e cedere ad una minuscola tentazione ed il danno è presto fatto. Non bisogna, tuttavia, trascurare che esistono alcune persone che sono più propense di altre a tradire. A dircelo è anche il numero di scarpa.

Chi tradisce di più?

Stando ad alcune recenti statistiche condotte sull’argomento a livello europeo, nell’ultimo anno l’infedeltà coniugale sarebbe aumentata del 18% e, in particolare, sarebbero soprattutto le donne a concedersi una scappatella alle spalle del proprio partner (64%). Inoltre, ad incidere fortemente sui dati sarebbe il Paese di residenza degli intervistati. A tal proposito, è emerso come in Europa ai vertici di questa classifica di traditori vi siano l’Italia (58%), la Spagna (53%) e la Francia (49%). A rientrare sempre nelle prime 10 posizioni vi sono anche Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia (36%).

Se il vostro uomo ha questo numero di scarpe vi tradirà

Oltre al genere e alla provenienza geografica, ci sono poi anche degli altri fattori che possono incidere sul tradimento. C’è chi, per esempio, si affida alle Stelle e all’astrologia per sapere con anticipo se il proprio partner è una persona fedele e chi invece si basa sul suo carattere. Non bisogna, poi, dimenticare che all’origine del tradimento possono esserci diverse dinamiche interne alla coppia: liti, rotture, vendetta, crisi e moltissime altre ancora. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che anche il numero di scarpa può fare la differenza? Ebbene, se il vostro uomo ha questo numero allora dovete stare molto attente perché è altamente probabile che vi tradirà. Secondo un’indagine condotta dal sito Illicit Encounters sui tratti distintivi dei ‘traditori seriali’, gli uomini alti e che portano come numero di scarpa dal 42 in su sarebbero più inclini al tradimento. Al contrario, quelli con il 39-41 sarebbero invece più fedeli, ma avrebbero una passione per le auto costose. Per quanto riguarda invece le donne, esse tenderebbero a riprodurre atteggiamenti infedeli principalmente nei casi in cui la madre abbia fatto altrettanto.

