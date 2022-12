“hai-rotto-il-ca**o!”:-micol-incorvaia-fuori-controllo,-bordate-infuocate-sulla-rivale-[video]

Micol Incorvaia sbotta contro la storica rivale nella Casa: volano bordate incendiarie tra le due primedonne.

La giovane sorella di Clizia Incorvaia ha compiuto il suo esordio televisivo grazie all’ingresso in corsa al “GF Vip 7”.

Sin dai primi istanti di permanenza nella Casa, Micol ha sfoggiato un temperamento volitivo, ma equilibrato, in aperto contrasto con la fumantina Antonella Fiordelisi.

L’antagonismo tra le due ha radici ben definite: entrambe hanno infatti condiviso una liaison con il volto di “Forum” Edoardo Donnamaria. L’attuale fidanzato della spadaccina ha spesso minimizzato il precedente rapporto con Micol, ma le due gieffine, di fatto, continuano a vedersi come fumo negli occhi.

Nelle ultime ore Micol, solitamente posata e diplomatica, ha aggredito verbalmente Antonella Fiordelisi, arrivando persino ad imputarle una certa scarsità linguistica.

Micol Incorvaia sbotta contro Antonella Fiordelisi: cala in gelo nella Casa

La giovane Micol nelle ultime settimane ha stretto un sodalizio affettuoso con il verace Edoardo Tavassi.

La coppia si rifugia durante le ore notturne nel minivan, e i due solitamente preferiscono glissare sulle facili polemiche in Casa. Nelle scorse ore, però, Micol ha perso totalmente il controllo e, durante un testa a testa con Antonella Fiordelisi, è insorta contro la rivale.

La spadaccina stava disquisendo in merito ai baci sotto al vischio, definendo erroneamente quest’ultimo “chiosco”. Micol l’ha rimbeccata con animosità, battendo le mani per sottolineare il concetto: “Si chiama vischio, porca tro*a! Eddai, l’italiano! Le basi! Boh, basta! Hai rotto il ca**o con questo ‘ignavo’, eccetera… Si chiama vischio, vischio! Non è che devi decidere tu come chiamarlo. Si chiama vischio, punto!“.

LA FACCIA DI ANTONELLA VI PREGO È RIMASTA SENZA PAROLE pic.twitter.com/EPRQK2Shth — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) December 28, 2022

Antonella Fiordelisi è ammutolita davanti alla sfuriata repentina, al pari di Attilio Romita, presente alla scena. La spadaccina aveva già sollevato l’ilarità del conduttore per aver cannato in diretta una citazione in latino, sberleffo peraltro perpetrato in seguito anche da Soleil Sorge.

Il popolo del web ha commentato in modo piuttosto compatto, schierandosi al fianco di Micol Incorvaia. Alcuni utenti, però, rilevano quanto la sua bordata riveli il un carattere talvolta ruspante: “Io lo so che l’altra prima o poi farà uno scivolone come la sorella, perché quando si arrabbiano non riescono a controllare quell’aria da perfettine che si danno..“.

