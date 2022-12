Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.La Cina torna all’allevamento di animali selvatici

Sembrano un ricordo le restrizioni post-Covid sull’allevamento di istrici, zibetti e ratti di bambù, il che risveglia i timori su un nuovo rischio per la salute pubblica e la biodiversità. L’allarme è di ONG ed esperti.

2.Insetti diminuiti del 64% in 18 anni

Tra il 2004 e il 2022 il numero medio di insetti che si schiantano sulle targhe dei veicoli è diminuito di ben il 56%, secondo un sondaggio condotto in Gran Bretagna. Ogni estate i ricercatori registrano il numero di insetti morti attaccati alle loro targhe usando un’apposita app dopo ogni viaggio.

3.L’Unione Europea velocizza le rinnovabili

Con 407 voti favorevoli, 34 contrari e 181 astensioni, gli eurodeputati hanno adottato un testo legislativo che riduce la durata massima della procedura autorizzativa per i nuovi impianti situati in “zone di accelerazione per le rinnovabili” che passa dai dodici a nove mesi.

4.La Nasa mapperà le acque terrestri come mai prima

Grazie al progetto Swot surface water and ocean topography – il nuovo satellite radar offrirà una visione senza precedenti del fluido vitale che copre il 70% del pianeta, fornendo informazioni nuove sui meccanismi e le conseguenze del cambiamento climatico.

5.Alloro, olivo, oleandro, magnolia e lauroceraso

Sono questi gli alberi che meglio ripuliscono l’aria. Lo dice uno studio di tre anni della Fondazione Carilucca, che ha investito finora 180mila euro.

L’articolo Dall’allevamento di animali selvatici in Cina agli alberi che ripuliscono meglio l’aria: 5 news della settimana proviene da The Map Report.