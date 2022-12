Perché la Tigre di Cremona? L’incredibile aneddoto su Mina

L’iconica Mina è soprannominata da parecchi anni Tigre di Cremona. Ma sapete il perché? Ecco da dove deriva l’appellativo così curioso.

Tutti gli occhi sono puntati sulla celebre cantante e non solo per i suoi successi musicali. Al centro dell’attenzione è finito un aneddoto a dir poco singolare, ecco di che cosa si tratta.

Quello di Mina è senza ombra di dubbio uno dei nomi più celebri sulla scena musicale italiana. La rinomata artista ha segnato la storia della canzone nazionale, per merito della sua voce inconfondibile che l’ha resa una star a tutti gli effetti. Nel corso degli anni la cantante ha messo in piedi una carriera a dir poco incredibile, fatta di strabilianti successi che hanno fatto emozionare milioni di fan. Oggi tutti conoscono Mina anche con un altro appellativo: quello di Tigre di Cremona. Ma da dove proviene questo soprannome? Ecco l’aneddoto incredibile.

L’origine del nome

L’appellativo Tigre di Cremona ha accompagnato la cantante per gran parte della sua carriera. Per lungo tempo, il soprannome è stato attribuito a Natalia Aspesi. La donna, giornalista di successo e amica di lunga data della cantante, ha rilasciato un’intervista solo qualche tempo fa smentendo il tutto. La Aspesi ha affermato di non aver mai dato quell’appellativo alla cantante, per lungo tempo erroneamente attribuito alla giornalista. L’origine del soprannome Tigre di Cremona resta quindi un mistero.

La cantante è nata a Busto Arstizio nel 1940, da una famiglia di origine cremonese. Quando era ancora una bambina, Mina ha fatto ritorno con i suoi genitori nel capoluogo lombardo, dove ha poi trascorso gli anni dell’adolescenza e della gioventù. Probabilmente il soprannome Tigre di Cremona proviene della città d’origine della cantante. Per quanto riguarda il nome “Tigre”, invece, può essere ricollegato alla voce di Mina. La cantante è da sempre in possesso di un timbro vocale unico nel suo genere, graffiante e potente come pochi.

Sono molti i successi che hanno reso Mina celebre non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. A partire dagli anni ’50, la cantante originaria della Lombardia vanta un repertorio musicale a dir poco incredibile, che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Da Tintarella di luna a Briciole di baci, fino a Le mille bolle blu, Le tue mani, Acqua e sale, Brava e tanti altri ancora, sono innumerevoli i brani di Mina indimenticata ancora oggi.

Con il tempo la celebre Mina ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana, e non solo, dando vita a canzoni che hanno appassionato milioni di ascoltatori. Tra questi è impossibile non ricordare Fausto Leali, Fiorello, Adriano Celentano e tanti altri ancora. La rinomata artista è ormai entrata nell’immaginario comune come una vera e propria star, diventata un’icona della musica che continua a collezionare successi a partire dagli anni ’50 fino ad oggi.

