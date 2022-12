oriana-marzoli-gelata-in-diretta:-arriva-il-comunicato-ufficiale-del-gf-[video]

Oriana Marzoli riceve una severa strigliata sotto le telecamere del GF Vip: arriva la comunicazione dalla regia.

La spumeggiante influencer venezuelana negli ultimi giorni è finita a sua insaputa in una bufera mediatica in piena regola, seppur incolpevolmente.

Il popolo della rete non ha ben tollerato l’elezione di Antonella Fiordelisi allo status di “preferita del pubblico“, e da giorni invoca che il Codacons avvii rigorose indagini sul televoto. Benché Oriana sia un personaggio molto amato all’interno del format, infatti, la spadaccina sembra averla surclassata, almeno per il momento.

Mentre gli spettatori attendono comunicati ufficiali da parte del Grande Fratello su eventuali brogli e impiego di bot, però, nella Casa di Cinecittà tutto procede come da copione, incluse le piccole infrazioni al regolamento. Nelle ultime ore Oriana Marzoli ha ricevuto una sonora lavata di capo direttamente dalla regia.

Oriana Marzoli richiamata dalla regia

La giovane concorrente arriva dritta dalla Spagna, e ha alle spalle una lunga esperienza di reality televisivi.

Oriana ha infatti partecipato al “Gran Hermano Vip”, equivalente iberico del programma di Alfonso Sgnorini, e a “La Casa Fuerte”. Volto fisso di Telecinco, Oriana conosce perfettamente i meccanismi televisivi, e li sfrutta abilmente a suo favore.

Nonostante le astuzie a favore di telecamera, però, l’influencer brilla per l’incontenibile spontaneità e per le entusiastiche interazioni con i compagni. Complice l’impiego della lingua spagnola, Oriana interagisce spesso con Luca Onestini, anch’esso personaggio pubblico di Telecinco. A dispetto del regolamento, i due ingaggiano lunghe conversazioni in spagnolo, il cui contenuto suona fumoso all’orecchio di molti spettatori.

La regia del “GF Vip 7”, perciò, li ha ripresi in varie occasioni, esortandoli a colloquiare nell’idioma nostrano, ma inutilmente: nelle ultime ore Oriana ha nuovamente conversato con il compagno senza curarsi delle precedenti reprimende. Un autore all’interno dell’acquario di Cinecittà hanno quindi richiamato l’influencer, sottolineando: “Ripeto che questa è Roma, Roma. Cinecittà. In Roma si parla italiano.“.

Oriana ha immediatamente interrotto il suo declamo, sfoggiando un’espressione alquanto interdetta. La brusca interruzione, d’altronde, ha suscitato ampia ilarità in rete. L’influencer, allo stato attuale, brilla più per simpatia che per forme bombastiche, nonostante la sua evidente avvenenza, e Giulia Salemi l’ha ribattezzata “reina di Twitter”.

I bookmakers l’hanno già inserita nella rosa dei potenziali finalisti, se non addirittura la favorita per il posto più alto nel podio. Voi che ne pensate?

