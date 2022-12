È l’atleta più sexy del mondo? | Conosciamo insieme la stupenda Alica

Si chiama Alica ed è considerata l’atleta più sexy al mondo. Avete visto che bellezza? È davvero incredibile, conosciamola meglio.

Ormai non si fa altro che parlare di lei e non solo per le sue performance sportive. La giovane, infatti, ha fatto perdere la testa a tutti con la sua straordinaria bellezza. L’avete vista?

Si chiama Alica Schmidt ed è diventata in pochissimo tempo una vera e propria star. La runner originaria della Germania ha conquistato milioni di appassionati e non solo, grazie alla sua incredibile bravura. Non solo! La giovane è diventata un’autentica celebrità non soltanto per il suo talento in pista ma anche e soprattutto per la sua incomparabile bellezza. Il fascino della ragazza l’ha portata ad essere considerata come l’atleta più sexy di tutto il mondo. Guardate che meraviglia.

Le foto dell’atleta

Classe 1998, Alica è giovanissima ma vanta già un curriculum che farebbe impallidire chiunque. Con 1,75 m di altezza, la ragazza è una delle maggiori runner del momento. Il fisico atletico, scolpito dai lunghi anni di allenamento, si accompagnano al viso angelico della splendida Alica. Lunghi capelli biondi, lineamenti delicati e occhi celesti sono la ciliegina sulla torta. Lo sanno bene i tantissimi fan che non smettono mai di seguire l’atleta non solo nelle sue competizioni sportive ma anche sui social.

È proprio sul web che la giovane dà il meglio di sé, per mezzo del suo profilo su Instagram dove ama condividere foto e video che la vedono protagonista assoluta. Qui la talentuosa Alica si mostra non solo in pista ma anche nella sua vita di tutti i giorni, per la gioia dei tantissimi fan che la seguono ormai da tutto il mondo. Sul suo profilo abbondano le foto dove la Schmidt si mostra in tutto il suo splendore.

Sul web la ragazza appare in tutto il suo splendore dividendosi tra la vita in pista e quella fuori. Quando si allena, la Schmidt si mostra con i suoi completino monocolore, comodi e alla moda al tempo stesso. Nel tempo libero, invece, Alica ama seguire le tendenze con abiti spesso corti ed aderenti, che mettono in risalto il suo fisico scolpito. Sono proprio gli scatti più glamour a scatenare le reazioni dei followers, che difficilmente rimangono indifferenti davanti alla strabiliante bellezza della loro beniamina.

Nonostante la giovanissima età, la ragazza vanta un curriculum non indifferente, ricco di esperienze a dir poco incredibili. La talentuosa Alica ha iniziato a praticare sport quando era ancora molto giovane e da quel momento non si è più fermata, appassionandosi alla corsa e raggiungendo risultati più che straordinari. Basti pensare che la giovane ha partecipato ai campionati europei under20 a Grosseto nel 2017 e poi in Svezia nel 2019, dove si ha raggiunto risultati a dir poco incredibili.

