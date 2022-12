Uno schiaffo alla povertà: le immagini dei Rich Kids per Natale lasciano senza parole

Un vero e proprio schiaffo arriva dai Rich Kids, i giovani e ricchissimi che hanno passato le vacanze di Natale nel lusso più totale. Avete visto le immagini pazzesche?

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro e di come hanno trascorso queste vacanze. Guardate che cosa hanno fatto i giovanissimi più ricchi del mondo.

Sebbene i telegiornali abbiano diramato le notizie di un Natale all’insegna della ristrettezza e di spese minori, questo sembra non valere per i Rich Kids. I pargoli più ricchi del pianeta, infatti, sono abituati a non badare a spese per qualunque cosa abbiano voglia di fare. E le festività natalizie non sono state da meno! A partire dalla giovane figlia di Donald Trump, fino a Clarisse Lafleur, nota soprattutto sui social, sono moltissimi i giovani super ricchi che non mancano di mostrare sul web le loro vacanze da sogno.

Le immagini incredibili

Secondo quanto riportato da Dagospia, le abitudini dei Rich Kids sono a dir poco estrose. Tra chi viaggia rigorosamente sul proprio jet privato a chi, per evitare il freddo di dicembre, vola in località esotiche, ce n’è per tutti i gusti. A catturare maggiormente l’attenzione sono state due delle giovanissime che fanno parecchio parlare di sé. Una è Tiffany, l giovanissima erede di casa Trump. La ragazza, 29enne, è l’unica figlia del magnate più famoso del mondo e della sua seconda moglie Marla Maples. La giovane è una vera e propria star del web, dove ama mostrarsi nei diversi momenti della sua vita. Tra shopping di lusso e viaggi da sogno, Tiffany fa volare i milioni di followers che la seguono su Instagram. La Trump è attualmente sposata con il miliardario Michael Bouls, e il loro matrimonio da favola è finito sulle prime pagine dei maggiori tabloid.

Un’altra delle Rich Kids più in vista di tutte è senza ombra di dubbio lei: Clarisse Lafleur. La ragazza, poco più che ventenne, è la nipote di Jacques Lafleur. L’uomo è stato un noto politico in Nuova Caledonia. La ragazza ha lasciato l’arcipelago per studiare un Australia, presso la prestigiosa Bond University. Anche lei, proprio come la Trump, è una vera e propria icona sui social. Qui Clarisse condivide spesso con i tantissimi fan che la seguono foto e video che la vedono protagonista mentre fa sport o in compagnia dei suoi amati cani.

Entrambe le giovani, per le festività natalizie, non si sono fatte mancare proprio niente. Tiffany ha festeggiato il Natale nella sua casa di New York, dove a fare da protagonista è un gigantesco albero addobbato e con sotto una quantità incredibile di regali. Clarisse, invece, ha passato le vacanze al caldo. Al largo dell’Australia, la giovane Lafleur si è immortalata mentre nuota intorno al suo yacht extra lusso.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

