Maria Elena Boschi esplosiva | L’ex ministro sexy da morire per gli auguri natalizi

Gli auguri per Natale di Maria Elena Boschi sono diventati virali. L’ex ministro ha lasciato tutti senza fiato mostrandosi così sexy, avete visto?

Nell’ultimo periodo sono stati moltissimi i politici che hanno voluto lasciare un augurio speciale ai cittadini italiani. Ma avete visto che cosa ha scelto di fare la Boschi?

Quello di Maria Elena Boschi è senza ombra di dubbio uno dei nomi più celebri in Italia e non solo. L’ormai ex ministro del governo Renzi vanta un curriculum a dir poco straordinario, che ha contribuito a renderla una delle politiche più in voga di tutti i tempi. Oggi tutti conoscono Maria Elena Boschi non solo per i fatti di cronaca che l’hanno vista coinvolta o per le sue opere nel corso dei precedenti mandati. La politica originaria della Toscana è diventata ormai un vero e proprio personaggio pubblico. La sua notorietà è sbarcata anche sui social, dove a seguirla sono in moltissimi. Ma avete visto com’è apparsa proprio qui?

La foto incredibile

In occasione delle festività natalizie, anche la Boschi ha voluto fare gli auguri al suo nutrito seguito sul web. Per farlo, la politica ha scelto di immortalarsi in alcune foto che la ritraggono con uno sfondo molto suggestivo, in cui campeggia uno splendido albero di Natale addobbato sui toni del rosso e oro. Gli scatti sono stati pubblicati sul profilo Instagram della Boschi, scatenando così una valanga di reazioni da part dei seguaci. In particolare, i commenti si sono concentrati non solo sul tema del Natale ma anche sul look della nota politica, che di certo non è passato inosservato.

Per le festività, Maria Elena ha scelto un look semplice ma d’effetto caratterizzato da una gonna corta a quadri e da un top nero. La parte superiore in particolare vanta una scollatura molto profonda, che ha messo bene in risalto le splendide curve della donna. Nella sua semplicità, la politica ha riscosso parecchia approvazione sul web. Ad accompagnare il look così minimal è anche il make-up leggero e i capelli lasciati sciolti. Ai fan non è sfuggita la bellezza della nota politica, come si può vedere dai numerosi commenti che la Boschi ha ricevuto sul web e che inneggiano al suo incredibile fascino e alla sua proverbiale eleganza.

Oltre a lei, sono stati moltissimi i politici che hanno scelto di fare gli auguri agli italiani. Moltissimi di loro hanno cavalcato l’onda dei social, pubblicando foto che li ritraggono rigorosamente in famiglia. Dall’attuale premier Giorgia Meloni, apparsa insieme al compagno e alla figlioletta, fino al leader di Azione Carlo Calenda, che si è immortalato insieme alla sua numerosa famiglia. Immancabili anche gli altri leader politici tra cui Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e tanti altri ancora, che ormai hanno dei fatto dei social una delle loro maggiori armi di comunicazione.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

