guendalina-tavassi-getta-benzina-sul-fuoco,-arriva-l’ammissione:-“ci-rode-il-c*lo!”-[video]

La pepata Guendalina Tavassi continua la sua crociata: l’influencer scatena il caos sui social network.

Dopo la sua recente avventura a “L’Isola dei Famosi”, Guendalina Tavassi ha scelto di prendere una pausa dai reality, dedicandosi alla famiglia e, per sua stessa ammissione, agli immancabili appuntamenti con il chirurgo estetico.

Fisico bombastico, e parlantina sciolta, la spigliata influencer ha presenziato ad una puntata del “GF Vip 7” per sostenere il fratello Edoardo, entrato in corsa nello show. Sin da subito Guendalina ha mostrato una palese avversione per Antonella Fiordelisi, rea di agire alle spalle del consanguineo.

Nelle ultime ore, l’antipatia di Guendalina ha subito una brusca impennata: tutto è cominciato dall’ultima puntata del programma, risalente a lunedì 26 dicembre.

Guendalina Tavassi riaccende la faida con Antonella Fiordelisi

Durante l’ultimo prime time del “GF Vip 7”, Alfonso Signorini ha decretato la vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto, consacrandola “preferita del pubblico”.

Da settimane, però, gli utenti di Twitter stanno imperversando sulla spadaccina, caldeggiandone l’eliminazione. Nei top trend in rete, è spuntato persino l’hashtag #antonellafuori, e numerosi spettatori hanno sospettato brogli e l’azione di bot a favore della salernitana.

Guendalina Tavassi ha esplicitato i suoi sospetti in un video subito dopo la diretta, puntando il dito sul fandom di Antonella Fiordelisi, e aizzando inoltre i propri follower a denunciare l’accaduto pubblicamente. Nelle ultime ore, dopo la richiesta di intervento al Codacons da parte degli spettatori, l’influencer ha affilato nuovamente la lingua, sentenziando: “Volevo fare un ‘bot e rispost’… Ai ‘bottelisi’, anzi, al capo dei ‘bottelisi’… Che sta scrivendo delle minch*ate allucinanti, dicendo che noi rosichiamo. Noi non è che rosichiamo, a noi ci rode proprio il c*lo, che è diverso!“.

Ha poi proseguito: “Comprare bot va benissimo, ai miei tempi si compravano i call center per i televoti. Per i televoti, però. Qui stiamo votando il preferito dal pubblico, ed è il pubblico a dover decidere, e aveva scelto Oriana, ok? Se comprate i bot, non è il preferito del pubblico, ma il preferito dai bot. Ma questi, d’altronde, sono i tuoi fan: i fan che ti meriti!“.

La reazione perentoria di Guendalina Tavassi potrebbe sollevare una vera e propria rivoluzione nel web, con sommo dispetto di Alfonso Signorini e degli autori del programma. Arriveranno rettifiche, a proposito dell’ultimo televoto, oppure la produzione glisserà sull’indignazione del web?

