Tutte le nuove case che verranno costruite a Tokyo a partire dall’aprile del 2025 dovranno essere dotate di pannelli solari fotovoltaici sui tetti.

L’assemblea metropolitana della capitale ha approvato due settimane fa un regolamento che stabilisce che le principali imprese di costruzione dovranno installare pannelli solari fotovoltaici su edifici con una superficie totale inferiore a 2.000 metri quadrati.

Anche gli acquirenti di case dovranno collaborare e coloro che appaltano privatamente la costruzione di una residenza di 2.000 metri quadrati o più saranno obbligati a dotarla di pannelli solari.

Il sistema entrerà in vigore nell’aprile 2025 dopo che i residenti saranno stati informati e saranno stati fatti i preparativi con le imprese interessate.

Il governo metropolitano stima che il costo iniziale di 980.000 yen per l’installazione dei pannelli da 4 kilowatt possa essere coperto entro 10 anni dai ricavi delle vendite di elettricità e che, con i sussidi forniti, possa essere ridotto fino a sei anni.

I sussidi verranno destinati anche società di leasing per ridurre l’onere per gli acquirenti di case.

Il progetto si iscrive all’interno del piano ambientale della città di Tokyo, che ha l’obiettivo di dimezzare le emissioni di carbonio entro il 2030 rispetto a quelle del 2000.

In questo contesto è stato approvato anche un budget supplementare di 116,2 miliardi di yen (equivalente a più di 800 milioni di euro) dedicato alle fonti rinnovabili, che comprende anche i sussidi per l’installazione dei pannelli.

L’ordinanza rivista è stata approvata dal partito locale Tomin First no Kai, di cui la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, è consigliere speciale. Koike ha affermato di voler promuovere gli sforzi di decarbonizzazione del Paese.

L’articolo Dal 2025 tutte le nuove case di Tokyo dovranno essere dotate di pannelli solari proviene da The Map Report.