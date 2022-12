Ti sei sempre lavata i capelli nel modo sbagliato | Ecco come si fa

I capelli sono tra i primi elementi che si notano, in una persona. Averli curati e puliti è quindi fondamentale: ecco come si deve lavarli

Impariamo a prenderci cura di noi già da piccoli, quando i nostri genitori o chi per loro ci insegnano l’importanza dell’igiene personale. Corpo e capelli, quindi, vengono lavati quotidianamente con cura, scegliendo prodotti appositi e applicando lozioni specifiche.

Soprattutto le donne e chi ha i capelli lunghi, infatti, cerca di curare i propri capelli nel modo più meticoloso possibile. Avere una chioma folta, idratata e lucente dà subito un’idea di pulito e di sano, fondamentale per dare una buona prima impressione.

Nelle ultime ore, però, una influencer sta svelando il modo corretto per lavarsi i capelli. Sbagliare i gesti, infatti, non solo non pulisce adeguatamente la testa, ma rovina la chioma: ecco come si deve fare.

Lavare i capelli: i gesti corretti

A svelare a Tik Tok quale sia il modo corretto per lavarsi i capelli è stata Kami Kirschbaum, ventiduenne molto seguita nel mondo dei social network. Sui propri canali, infatti, ha raccontato il modo che, a suo dire, è più corretto: spiegatole da una parrucchiera, prevede che le dita lavorino di volta in volta le diverse zone della testa, con cura.

Cospargere la testa di shampoo e diffonderlo con velocità su tutti i capelli, infatti, non solo non lava adeguatamente il cuoio capelluto, ma li rovina. I capelli sono infatti costituiti da fibre molto sottili e delicate che, se sfregate l’una contro l’altra, possono rovinarsi irrimediabilmente.

Secondo Kami, la pulizia della testa di zona in zona va ripetuta due o tre volte e, in generale, i capelli andrebbero lavati circa ogni quattro giorni. Intervistata da Fox News, l’influencer ha poi specificato che questo procedimento così meticoloso è sconsigliato a chi si lava i capelli più frequentemente e, in generale, è comunque un’indicazione generica, da adattare poi alle proprie esigenze.

Dopo lo shampoo, secondo l’influencer andrebbe messo il balsamo o una crema idratante. “Sono fatti per aiutare davvero i capelli, qualsiasi sia il loro colore o volume” dice, parlando poi della qualità dei prodotti. Scegliere cosmetici di qualità, infatti, assicura una tenuta migliore e un risultato garantito: investirci, quindi, è un investimento su sé stessi e sul proprio aspetto estetico.

