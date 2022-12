“Non ho il seno rifatto”, la prova è inequivocabile

Una donna, stanca delle continue critiche al suo aspetto fisico, ha voluto condividere con i propri follower una prova indiscutibile: c’entra il suo seno

I social network sono ambienti molto delicati, soprattutto per le persone sovra esposte. Influencer e creatori di contenuti le usano infatti come ambiente di lavoro, condividendo molto della propria quotidianità.

Per riuscire a rompere la barriera del telefonino e a convincere quindi i propri followers a fidarsi è necessario raccontare un po’ di sé, lasciarsi conoscere. Questo, però, espone anche a critiche ed osservazioni spesso pungenti ed offensive, che a volte richiedono interventi mirati.

Recentemente, una ragazza ha preso una decisione incredibile. Stanca delle continue battute sul suo seno, ha condiviso un’inconfutabile prova della sua originalità.

Veronika Rajek lo fa: condivisa sui social

Venticinquenne dalla bellezza travolgente, Veronika Rajek è influencer e modella. Finalista di Miss Slovakia nel 2016, oggi vive a Vienna e lavora con i social network. Qui, condivide quasi quotidianamente scatti presi dalla sua quotidianità, che spesso la vedono incorniciata da panorami mozzafiato con un fisico statuario, che suscita parecchie critiche soprattutto dalle donne.

Come lei stessa ha raccontato al Mirror, infatti, molte donne la credono un fake perché troppo bella per essere vera. “Molta gente pensa che io sia un’immagine ricreata con il computer, uno scherzo. Dicono che chi è bello è facilitato nella vita, ma io ho a che fare con persone orribili a causa del mio aspetto” ha detto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronika Rajek,MBA.,MSc (@veronikarajek)

Per cercare di smorzare le critiche e le accuse nei suoi confronti, quindi, l’influencer che oggi vive a Vienna ha deciso di condividere sui social la fotografia della propria mammografia, così da mostrare la naturalezza del suo seno. “L’ho fatto per fare sì che la gente mi credesse. Non voglio essere sensuale, ho solo il seno grande. Dio mi ha dato questo dono e voglio che la gente mi creda” ha detto al Mirror.

La decisione è quanto più di strano si possa sentire, anche se ha un fine concreto: quello di far cessare le accuse e le critiche nei suoi confronti. Veronika, con la sua storia, aggiunge un tassello alla complicata vicenda del bullismo online che, come si è visto, colpisce anche chi è famoso, bello e fortunato. L’invidia galoppante, infatti, rende gli utenti del web nervosi e maleducati, portandoli a scrivere parole che mai nella vita di tutti i giorni pronuncerebbero, faccia a faccia con una persona.

