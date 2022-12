Luca Onestini sotto attacco | Disastro dopo la diretta: ” Che figura di me**a”

Luca Onestini si concede uno sfogo amaro dopo la diretta del GF Vip: volano parole di fuoco contro l’opinionista.

L’ex tronista Luca Onestini è da tempo uno degli argomenti più caldi del web. Il mondo dei social, in effetti, ha condannato pesantemente la sua condotta nei confronti di Nikita Pelizon.

L’atletico Vippone era entrato in corsa nel programma, a fianco di Sarah Altobello, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, animando ben presto le dinamiche nella casa di Cinecittà. In particolare, Luca Onestini ha catalizzato l’attenzione della modella triestina.

Nonostante una relazione esterna al reality ancora tutta da chiarire, Nikita ha preso una sbandata in piena regola per Luca, arrivando persino a rimbrottarlo per le sue confidenze eccessive con le compagne. La reazione del giovane, però, ha gelato gli spettatori del programma…

Luca Onestini messo all’angolo da Soleil Sorge: scatta la ripicca

Se vale il vecchio adagio: “a Natale siamo tutti più buoni“, trascorse le Feste torna in auge anche il detto: “parenti serpenti“.

In effetti, Luca Onestini e Soleil Sorge non condividono alcuna parentela di sangue, ma l’influencer vanta una relazione finita in burrasca con l’ex tronista. E a lui aveva riservato una frecciatina velenosa durante un’intervista a Charlie Gnocchi: “Tutti sbagliamo nella vita“.

Nelle ultime ore Soleil Sorge, attualmente nelle vesti di opinionista in sostituzione a Sonia Bruganelli, non ha lesinato critiche feroci all’ex fidanzato. Luca Onestini ha sollevato un polverone su Nikita Pelizon, piantando i semi per una feroce rappresaglia di quest’ultima con Sarah Altobello. La modella avrebbe riferito di essere a conoscenza di dettagli scottanti sul passato di Sarah, e l’indiscrezione ha sollevato le ire della soubrette.

Nikita Pelizon ha trascorso l’intera giornata del Natale isolata dal resto del gruppo, subendo inoltre severe reprimende da parte di Sarah e Luca. Soleil Sorge in diretta ha levato gli scudi in sua difesa, tacciando Luca Onestini di strategia e indole pettegola. L’ex tronista, in seguito, ha commentato infastidito: “Han messo lì una che non è obiettiva. Avesse fatto la sgamata, faceva vedere che era superiore, e diceva quello che era ovvio. E invece, al contrario, ha fatto la figura di mer*a. È come se io adesso dicessi: ‘Lui è vestito di bianco perché gli devo andare in c*lo’. Non c’è un filo logico in quello che dice, non dice mai un ca**o in tutto quello che dice!“.

Parlano di Soleil Onestini: “Faceva vedere che era superiore e diceva quello che era ovvio, al contrario ha fatto la FIGURA DI MERDA (…) non c’è un filo logico in quello che dice da sempre. Lei parla ma non dice mai un cazzo#gfvip #solearmy #incorvassi@Soleil_stasi pic.twitter.com/DSqc5qgv0A — uunformat 🌙 (@uunformat) December 27, 2022

Ahi, ahi… La rappresaglia tra ex sembra essere appena all’inizio…

The post Luca Onestini sotto attacco | Disastro dopo la diretta: ” Che figura di me**a” appeared first on Ck12 Giornale.