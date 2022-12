Edoardo Tavassi | Scoppia la bomba, accuse gravissime alla produzione: “Lo hanno usato!” [VIDEO]

Edoardo Tavassi fa saltare il banco: dopo l’annuncio in diretta, comunica i suoi sospetti all’amico Antonino Spinalbese.

L’ultima puntata del “GF Vip 7” ha riservato agli spettatori parecchi colpi di scena. In primo luogo, la scelta di abbandonare il gioco da parte di Luca Salatino.

Da mesi l’ex tronista lamentava una pressante nostalgia nei confronti della fidanzata Soraya, conosciuta nel programma “Uomini e Donne”. Alfonso Signorini l’ha perciò invitato a riflettere circa la sua permanenza nello show, e Luca ha annunciato il suo ritiro dal reality.

In seconda battuta, l’esito di un televoto quanto mai atteso dal pubblico. Da giorni su Twitter i fan del programma si sono scatenati per eleggere all’unanimità Oriana Marzoli la preferita tra il cast, ma i risultati hanno completamente ribaltato le previsioni del web…

Dopo aver comunicato ad Antonino Spinalbese e Sarah Altobello la loro salvezza al televoto, Alfonso Signorini ha inscenato una finta eliminazione dell’ultim’ora.

A restare in lizza, Oriana Marzoli, ribattezzata la “reina” di Twitter, e la chiacchierata Antonella Fiordelisi. Dopo aver convocato in studio sia la spadaccina che l’influencer venezuelana, il conduttore ha comunicato ad Antonella Fiordelisi di aver guadagnato lo status di “preferita del pubblico”.

La notizia ha gettato il pubblico nello sconcerto più completo, e anche la madrina dei social Giulia Salemi ha registrato l’evidente anomalia. Da giorni, infatti, appare chiaro che il popolo del web preferisce Oriana ad Antonella con percentuali schiaccianti. E, non a caso, dopo la puntata tra i trend di Twitter è comparso l’hashtag #televototruccato.

Al pari di Giulia Salemi, anche gli utenti in rete continuano a denunciare l’irregolarità del televoto: secondo molti di essi, il fandom di Antonella Fiordelisi sarebbe ricorso all’azione dei bot per pilotare i risultati.

QUESTO NON E’ LEGALE.

— Arya_83 🍋#incorvassi Dodino era🍋 (@CiaoDiNuovo) December 26, 2022