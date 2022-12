Come il Titanic, ma è un ristorante: immagini sconvolgenti

Chiusura immediata e commensali sconvolti per quanto sta accadendo ad un famoso ristorante che, proprio come il Titanic, ha iniziato a ‘scivolare’ in acqua

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo ad un rinomato ristorante paragonato dai media locali al Titanic per il fenomeno che lo sta interessando, lasciando i clienti perplessi nell’osservare e scattare foto della situazione. Il locale in questione è la Miller and Carter Steakhouse di Lakeside, nell’Essex, Regno Unito, che ha iniziato gradualmente a sprofondare finendo parzialmente in acqua e rendendo inevitabile un’immediata chiusura dell’intera struttura.

Il famoso ristorante è stato costruito su un piroscafo convertito, da qui il paragone con la celebre nave naufragata dopo quattro giorni e mezzo di navigazione, nel 1912, con oltre 1500 passeggeri a bordo.

Ristorante sta sprofondando come il Titanic: cosa è successo

La struttura ha iniziato lentamente ad affondare nel lago sul quale fino a poche ore prima galleggiava obbligando i titolari ad evacuare immediatamente tutti i clienti ed i dipendenti dal momento che ha cominciato, le immagini scattate sul posto lo confermano, ad inclinarsi precariamente sull’acqua. Poche ore dopo i titolari hanno diffuso un comunicato sulle pagine social del ristorante promettendo di intervenire per risolvere i problemi strutturali anche se al momento non è chiaro il motivo che abbia portato la struttura ad affondare. Fortunatamente tutte le persone presenti nel ristorante sono riuscite a scendere sane e salve ed uno di loro, perplesso, è stato il primo a dire che il locale stava “andando giù come il Titanic”.

Evacuati tutti i clienti, il locale è parzialmente sommerso

Inevitabilmente gli scatti sono stati riversati sul web, mostrando il ristorante parzialmente sommerso dall’acqua con la recinzione che ne delimitava i confini in parte sparita sotto al lago. “Proprio quando pensavo che il Natale non potesse essere più deludente….avevamo prenotato la nostra cena di Natale al Miller & Carter Lakeside”, ha scritto un cliente sfogandosi online per quanto accaduto. Del resto essendo avvenuto proprio sotto le festività natalizie, è improbabile che il problema possa essere risolto in tempo per il pranzo del 25 dicembre. Diverse persone hanno dunque iniziato a telefonare alla struttura per chiedere come comportarsi e a loro è stato suggerito di provare a spostare la loro prenotazione nella sede di Langdon Hills.

Le dichiarazioni dei titolari e dei soccorritori

“Siamo consapevoli dell’attuale situazione al Miller & Carter Lakeside – hanno scritto i titolari in un comunicato ufficiale postato su Facebook ed Instagram – Risponderemo a quante più telefonate possibili per accontentarvi. Per favore non provate a chiamare in questo momento perché stanno lavorando duramente per cercare di correggere questa situazione. Grazie, ci scusiamo per l’inconveniente”.

Un portavoce dell’Essex County Fire and Rescue ha dichiarato: “Siamo stati informati dell’incidente, ma poiché nessuno era a bordo (tutti sono stati evacuati in sicurezza) non c’erano rischi per la vita e quindi non eravamo tenuti a partecipare. Delle conseguenze dell’incidente si sono occupati i proprietari della struttura”.

