natale-rovinato-per-nikita-pelizon:-si-accaniscono-contro-di-lei,-scintille-in-diretta stasera [video]

Nikita Pelizon sotto fuoco incrociato: Natale in solitudine per la modella triestina, i fan chiedono provvedimenti.

Ore di fibrillazione per i #nikiters: la loro beniamina ha trascorso la giornata di Natale in solitudine pressoché totale.

Il rapporto con Luca Onestini sembra essere definitivamente deragliato. Il navigato concorrente di reality televisivi ha infatti recentemente respinto le avances della compagna, bollandola come gelosa, possessiva e opprimente.

Ha inoltre cercato di accattivarsi le simpatie dei compagni a discapito di Nikita, facendo germogliare il seme del dubbio nella solitamente mite Sarah Altobello. L’ex tronista ha infatti riferito alla soubrette che Nikita gli avrebbe confidato di conoscere alcuni scheletri appartenenti al suo passato, voci di corridoio piuttosto lesive per la sua immagine. Sarah Altobello ha malamente accolto la notizia, dando adito ad uno sfogo durissimo in confessionale. La sosia italiana di Melania Trump ha infine deciso di affrontare la compagna in un faccia a faccia infuocato, sempre in presenza di Luca Onestini…

Nikita Pelizon aggredita verbalmente: Luca Onestini ha fatto terra bruciata intorno a lei?

Comprensibilmente ferita, e fomentata dall’indignazione di Luca Onestini, Sarah Altobello ha rivolto accuse furenti a Nikita, accusandola di aver tramato alle sue spalle.

Nikita Pelizon, dal canto suo, ha cercato di riportare alla calma la soubrette, invitandola persino ad un confronto privato in bagno. Nulla ha placato i bollenti spiriti della showgirl, che l’ha persino accusata di covare gelosia nei suoi confronti.

La carriera di Sarah Altobello consisteva nel cercare se Soleil avesse frequentato o meno l’università #Gfvip #solearmy #nikiters pic.twitter.com/osVHqiWrjo — 🎉GieffeVip🎄❤️🖤 (@vicio_10) December 25, 2022

Ha proseguito inoltre il suo sfogo furibondo in compagnia di Luca Onestini, arrivando a decretare: “Mamma, non la posso vedere, a questa, non la posso vedere, mi è venuto il fuoco negli occhi!“.

Sarah: -“Questa dá da mangiare agli uccelli, falsa quando si mette là gni gni gni mamma non la posso vede a questa, non la posso vedere mi è venuto il fuoco negli occhi” Che schifo questo accanimento contro Nikita, soprattutto nel giorno di Natale #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/6vT212AlLE — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 25, 2022

Nikita Pelizon ha quindi trascorso un Natale dal sapore amaro, osteggiata dalla sua fiamma nel reality e da molti dei compagni di avventura. Luca Onestini sembra non reggere più la compagnia della modella, e non perde occasione per infierire su di lei. Voi, da che parte state?

