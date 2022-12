Aurora Ramazzotti, addio doloroso | La decisione che nessuno si aspettava

Quello che ha fatto Aurora Ramazzotti ha lasciato tutti a bocca aperta. L’addio shock non è di certo passato inosservato, avete visto che cosa è successo?

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della notizia che ha diviso il web. La giovane ha fatto parecchio parlare di sé per la sua decisione controcorrente, avete visto che cosa ha fatto?

Il suo è uno dei nomi più chiacchierati del momento. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che, nell’ultimo periodo, è stata protagonista di parecchi gossip sul suo conto. Il motivo? La gravidanza da poco rivelata e che ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan. La giovane è una vera e propria star del web, dove ama condividere i diversi momenti della sua vita non solo lavorativa ma anche privata. Proprio sui social, dove è spesso molto attiva, la Ramazzotti ha comunicato la sua drastica decisione. I fan sono rimasti a bocca aperta e si sono domandati il perché di una scelta così perentoria.

La scelta della giovane

La ragazza è senza ombra di dubbio uno dei personaggi del momento. Modella, conduttrice e chi più ne ha più ne metta, la Ramazzotti è un’autentica celebrità sul piccolo schermo e non solo. Ma è sui social che la giovane Aurora ha fatto parecchio parlare di sé, dopo una storia condivisa su Instagram dove ha comunicato la cancellazione del suo account ufficiale di Twitter. La scelta è stata presa dopo lungo tempo, probabilmente perché la giovane era stufa dei numerosi commenti degli utenti, spesso sgradevoli e non richiesti. La splendida figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha aggiunto la motivazione di tale gesto.

L’artista ha affermato che, per il bene della sua salute mentale, ha cancellato il suo account dal social di proprietà di Elon Musk. Non solo! La giovane ha affermato che Facebook sarà il prossimo social dal quale la ragazza si cancellerà. Twitter, però, dà la possibilità ai propri utenti di riattivare il profilo entro un arco temporale di 30 giorni. Sarà il caso della giovane Ramazzotti?

Classe 1996, Aurora Ramazzotti è la primogenita della nota conduttrice svizzera e del cantante italiano. Nel corso degli anni la ragazza ha messo in piedi una carriera a dir poco incredibile, fatta di successi strepitosi che hanno contribuito a renderla una vera e propria star. Dalla conduzione al mondo dei social, oggi tutti conoscono Aurora Ramazzotti non solo per il talento incredibile ma anche per la simpatia contagiosa. La giovane è da tempo fidanzata con Goffredo Cerza e i due aspettano il loro primo figlio che nascerà a breve. La Ramazzotti ama condividere sul web i vari dettagli della sua vita e della sua prima gravidanza, con tanto di aggiornamenti su visite e stato di salute.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

The post Aurora Ramazzotti, addio doloroso | La decisione che nessuno si aspettava appeared first on Ck12 Giornale.