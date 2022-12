Verità sulla separazione di Federico Fashion Style: spuntano le bugie

“Tante bugie!“: la verità sulla separazione di Federico Fashion Style spunta a settimane dal chiacchierassimo addio.

Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, è un noto hair-stylist di Anzio. Partito da niente, solo grazie alla sua bravura e determinazione è riuscito a sbarcare su Real Time con il suo programma Il salone delle meraviglie ambientato proprio nel suo posto di lavoro.

Sempre sorridente e schietto, Federico adesso sta passando un brutto periodo. L’uomo si sta separando con sua moglie Lucrezia Porcu.

I due si sono conosciuti quando erano degli adolescenti e sono stati insieme per moltissimi anni.

Purtroppo, nelle ultime settimane arriva l’amara decisione, ma adesso spunta tutta la verità. Scopriamo insieme cosa è successo

“Tante bugie!“: la verità sulla separazione di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style e Lucrezia Porcu, nonostante la separazione, stanno continuando a vivere insieme per il bene della loro figlia.

Entrambi, però, vogliono trovare una nuova sistemazione anche perché sono sempre di più i problemi legati alla loro scelta matrimoniale.

L’hair-stylist, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua verità in lacrime. Non si capisce bene quale siano le motivazioni della loro separazione anche perché Lucrezia ha diffidato Federico.

Ecco, però, che la realtà spunta fuori grazie ad Alessandro Rosica, capo di Investigatore Social. Tramite il suo profilo Instagram, il ragazzo annuncia delle verità inedite sul famoso matrimonio.

“I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente” si legge sul portale e continua: “Letizia e Federico hanno smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque“.

Il ragazzo aveva raccontato a Silvia Toffanin che il rapporto con sua moglie era molto sereno e che continuavano a volersi bene, ma sembra che sia tutto una frottola.

Federico, letto il post, si infuria e risponde alle parole di Alessandro Rosica. Tramite il suo profilo Instagram, il parrucchiere di Anzio pubblica una foto di casa sua e scrive delle parole veramente dure.

“Non rimpiango nulla, perché non avrei te. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto” scrive a cuore aperto l’hair-stylist.

Federico Fashion Style conclude la storia di Instagram promettendo ai suoi fan che prima o poi svelerà tutta la verità. La diffida e il processo imminente non aiutano e quindi il ragazzo preferisce rimanere nel silenzio, almeno per ora.

Una cosa, però, è certa: tra Federico e Lucrezia Porcu è definitivamente finito tutto.

