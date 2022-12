social-network:-come-navigare-senza-far-vedere-che-siamo-online

In molti adorano navigare sui social network ma quasi nessuno sa che è possibile farlo senza che gli altri utenti sappiano che siamo online. In questo modo potremo quindi godere di una navigazione più tranquillizza.

Rilassata senza incorrere nel pericolo di essere disturbati da amici, virtuali o reali, che ci assalgono con i loro video comici o immagini esilaranti. Ecco dunque come fare.

Navigare sui social network senza far sapere che siamo online non è mai stato così facile. Non stiamo parlando di navigare in incognito, una modalità questa che ormai tutto conoscono. In questo articolo spiegheremo come stare sui social senza far sapere agli altri che siamo online. Qual è la differenza? Semplicissimo! Navigare in modalità incognito significa solo che sul pc dal quale ci stiamo connettendo alla rete non sarà visibile la nostra cronologia di navigazione ma tutti potranno vedere che siamo online. Con questi semplici trucchetti, invece, potrete navigare anche senza essere in incognito, e nessuno degli altri internauti potrà vedere che siete online. Potrete quindi beneficiare di una delle più tranquille navigazioni prive di ogni distrazione. Ecco come mettere in atto questo sui 5 social network più famosi. Ricordate però che se scegliete di applicare queste funzioni a voi stessi, impedendo agli altri di vere questi vostri dati personali, contemporaneamente esse riguarderanno anche quelle i vostri contatti: in altre parole, neanche voi potrete vedere questi dati degli altri sui social.

Come non far vedere che sei online su Whatsapp

Se avete un cellulare Android o iPhone, aprite Whatsapp e cliccate su Impostazione, Account, Privacy, Ultimo accesso e da qui:

Se avete un cellulare Android, per disattivare le conferme di lettura, andate su conferma lettura e spostate il pallino su OFF. Per non mostrare ad altri utenti che sei online, selezione la voce Stato, vai sulla voce Condividi con, seleziona nessun contatto e spunta la voce. Per celare agli altri utenti ilt tuo stato per 24 h clicca su Nessuno.

Se avete un cellulare iPhone, per disattivare le conferme di lettura, andate su Ultimo accesso e cliccate sulla voce Nessuno. Per disattivare le conferma lettura, clicca sulla voce conferma letture e metti OFF. Per non mostrare ad altri utenti che sei online, selezione la voce Stato, vai sulla voce Condividi con e seleziona nessun contatto e spunta la voce. er celare agli altri utenti ilt tuo stato per 24 h clicca su Nessuno.

Come non far vedere che sei online su Messenger

Da smartphone o tablet, clicca sulla foto profilo e vai alla dicitura Stato di attività e poi su mostra quando sei attivo/a. Sposta il cursore su OFF e dai conferma della tua scelta.

Da pc, effettua l’accesso all’App Messenger e clicca sull’icona dei tre puntini che appare in alto a sinistra. Procedete cliccando su Preferenze e poi Disattiva lo stato di attività e confermate cliccando su ok.

Come non far vedere che sei online su Telegram

Aprite l’applicazione Telegram, cliccate sull’icona con le tre linee parallele che si trova in alto a sinistra e nel menù a tendina che si apre cliccate su Impostazioni e poi su Privacy e Sicurezza e infine su Ultimo accesso e in linea. Qui scegliete a chi volete scegliete il vostro stato e confermate cliccando sulla voce ok,

Dall’applicazione web di Telegram, cliccate sull’icona delle tre linee orizzontali che è in alto a sinistra e poi su Impostazioni, Privacy e sicurezza, chi può vedere il mio ultimo accesso? Da qui scegliete chi può vedere il vostro stato e confermate la vostra scelta.

Come non far vedere che sei online su Facebook

Da smartphone o tablet, avviate l’applicazione Facebook e cliccate sulle tre linee parallele. Fal menù a tendina che appare cliccate su Impostazioni e privacy, Impostazioni, Stato di attività, Mostra quando sei attivo e disattiva la funzione.

Da pc, premete sull’icona a fumetto con il fulmine che è situata in alto a destra, cliccate sul pulsante con i tre puntini e nel menù che si apre spuntata la voce Disattiva lo stato di attività.

Come non far vedere che sei online su Instagram

Se siete al cellulare, cliccate sulla foto profilo in altro a destra, poi sulle tre lineette parallele che si trovano in alto a destra e dal menù a tendina che si apre cliccate su Impostazioni, Privacy, Stato di attività, Mostra stato di attività e disattivate la funzione.

Se siete al pc, cliccate sulla foto profilo in altro a destra, premete su Impostazioni, Privacy della sicurezza e spuntate la casella Mostra stato di attività.

The post Social network: come navigare senza far vedere che siamo online appeared first on Ck12 Giornale.