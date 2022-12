mangia-solo-carne-cruda-da-166-giorni,-come-sta?

Una scelta assurda quella presa da un ragazzo. La sua dieta, infatti, prevede solo carne cruda: ecco il suo blog e la sua attuale situazione

Ognuno può prendere le proprie scelte e responsabilità, in merito alla sua alimentazione. Chi per esempio segue una dieta vegana o vegetariana, lo fa su solide motivazioni, che è pronto a sostenere e difendere anche di fronte ai più grandi obiettori. Dall’altro lato, poi, è disponibile ad integrare le sostanze nutritive di cui può essere carente, proprio per la propria decisione.

Se alcune scelte sono quindi comprensibili, come quella di non mangiare carne, pesce o derivati da animali, altre sono invece decisamente più discutibili. Attraverso gli alimenti che ingeriamo, infatti, passano le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno: sono quindi il pilastro della nostra salute.

Scelte sconsiderate, quindi, possono creare pesanti scompensi a livello nutrizionale o, peggio ancora, possono portare problemi e complicazioni. Questo ragazzo, ad esempio, ha scelto di mangiare solo carne cruda: ecco le sue parole e la sua attuale situazione.

Mangia solo carne cruda: fan preoccupati

È americano e, da 166 giorni a questa parte, ha deciso di mangiare solo carne cruda. Il vlogger condivide il proprio viaggio alimentare sui social, tra Instagram e Youtube, aggiornando i propri fan sulle sue scelte, le sue motivazioni e la sua salute. A parlare di questa vicenda è il Daily Star, che spiega che l’uomo ha iniziato questa strana dieta per scherzo: “La seguirò fino a quando non morirò a causa dei batteri“, diceva.

Di giorno in giorno e di mese in mese, però, la situazione è proseguita e oggi sono più di cinque mesi che non mangia altro. I suoi profili social sono seguiti da più di 144mila persone e forse è anche questo che lo spinge a continuare: carne, uova, pesce, pollo tutto rigorosamente crudo sono gli unici alimenti di cui si ciba.

A suo dire, infatti, la carne è l’unico alimento che non causa reazioni allergiche nell’uomo e che contiene tutti i nutrienti di cu ha bisogno. I suoi fan, però, iniziano a preoccuparsi per lui e in molti gli suggeriscono delle analisi del sangue, per accertarsi della sua salute. Mangiare carne cruda, infatti, è uno dei modi migliori per prendere alcune tra le peggiori infezioni alimentari. Campylobacter, salmonella ed escherichia coli sono solo alcuni tra i microrganismi che infestano la carne cruda e che solo la cottura uccide: per quanto il vlogger non voglia ammetterlo, quindi, la sua salute è a serio rischio.

