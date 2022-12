Le lacrime di Antonella Clerici sono devastanti: il lutto sarà difficile da superare

Il lutto l’ha devastata: le lacrime di Antonella Clerici sono a dir poco strazianti, per lei e per il pubblico.

Antonella Clerici è una famosa conduttrice televisiva italiana nata a Legnano nel 1963. Lei è partita dalle reti minori durante gli anni ’80, ma è solo nel decennio successivo che arriva l’inizio del suo grande successo.

La Clerici passa alla Rai e presenta tuttora programmi molto rinomati e seguiti.

Partita dai format dedicati allo sport, adesso si dedica da anni alla cucina e ha un grande gruppo di ascoltatori che tifano per lei.

La conduttrice ha sempre il sorriso stampato sulle labbra ed ha sempre tanta voglia di fare parlando in modo schietto. Molti non sanno, però, che Antonella ha vissuto dei momenti difficili soprattutto dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia.

Scopriamo insieme cosa è successo

Il lutto che l’ha devastata: le lacrime di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una nota conduttrice sempre ilare e positiva. In un periodo davvero difficile, però, la presentatrice decide di raccontarsi senza filtri.

La Clerici ha sempre tenuto la sua vita privata rivelando pochi dettagli. Ama la sua riservatezza e nonostante sia molto più che famosa, non ha mai voluto raccontare troppo i fatti suoi.

In una passata intervista, però, Antonella trova la forza di svelarsi una volta per tutte raccontando di un lutto doloroso che ha colpito la sua famiglia.

Molti anni fa, precisamente nel 1995, è venuta a mancare la madre della Clerici. La donna si chiamava Franca ed è stata colpita da una brutta malattia che le è risultata fatale. “Successe tutto all’improvviso” racconta la conduttrice con il cuore in mano. E’ una perdita che fa ancora tanto male al cuore di Antonella. Il ricordo è ancora vivido nella sua mente e la mancanza di sua madre bussa ogni giorno e la torna a tormentare.

“Mamma era appena rientrata da un viaggio in Messico” confessa con gli occhi lucidi la conduttrice e continua: “Era bellissima come sempre, abbronzata, felice, piena di voglia di vivere perché aveva 55 anni, con tanti giorni all’orizzonte“.

La madre della Clerici era ancora molto giovane, ma il suo organismo non le è stato dietro. Franca muore da adulta in ospedale a causa di un melanoma maligno che l’ha colpita in modo inaspettato e brusco.

“Nessuna cura, purtroppo, l’avrebbe potuta salvare” conclude l’intervista la famosa conduttrice de La Prova del Cuoco. La malattia la colpisce in modo inaspettato e i medici nono stati capaci di curarla. Il lutto in famiglia spunta come un fulmine a ciel sereno.

Antonella Clerici si racconta una volta per tutte. Dietro il suo sorriso si nascondono momenti difficili e molto tragici. Ancora oggi la conduttrice sente la mancanza di sua madre e le lacrime non tardano ad arrivare. Si può superare il dolore, ma non dimenticare.

