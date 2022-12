Intelligenza emotiva | Scopri se ne sei dotato: i 5 segnali rivelatori

Possiedi intelligenza emotiva? Un semplice test ti rivelerà la verità su te stesso, nonché il tuo grado di empatia con il prossimo.

L’intelligenza emotiva, sostanzialmente, è la capacità di entrare in contatto con i sentimenti delle altre persone.

Si traduce inevitabilmente in un attitudine più marcata a comprendere le ragioni delle loro azioni, senza attuare meccanismi giudicanti e critici. Non tutti possiedono questa skill: molti individui sono infatti predisposti ad altri tipi di intelligenza. Ad esempio, quella linguistico verbale, l’intelligenza fonetica, cinestesica, logico-matematica, musicale e visivo-spaziale.

L’abilità emotiva permette di entrare in contatto profondo con gli altri individui, e di trasmettere loro un senso di comprensione e benessere. Scopriamo se anche tu ne sei dotato!

Intelligenza emotiva: se la possiedi, non chiederesti mai…

Se conservi ampia empatia per il prossimo, ci sono ben 5 domande che non faresti mai a parenti e amici, e persino a conoscenti.

“ Sei dimagrito/ingrassato? “: tale antipatico quesito imbarazza spesso l’interlocutore, che potrebbe essere anche reduce da pesanti trascorsi personali. I disturbi alimentari, metabolici e anche psichiatrici possono creare notevoli sbalzi di peso, e una domanda così indiscreta metterebbe sicuramente a disagio il compagno di dialogo. Se, per discrezione e delicatezza, non lo chiederesti mai, sei sulla buona strada.

“: tale antipatico quesito imbarazza spesso l’interlocutore, che potrebbe essere anche reduce da pesanti trascorsi personali. I disturbi alimentari, metabolici e anche psichiatrici possono creare notevoli sbalzi di peso, e una domanda così indiscreta metterebbe sicuramente a disagio il compagno di dialogo. Se, per discrezione e delicatezza, non lo chiederesti mai, sei sulla buona strada. “ Quanto guadagni? “: il periodo storico non si sta rivelando particolarmente proficuo per le tasche, e indagare circa la situazione economica di un amico o conoscente può risultare davvero inopportuno. Il denaro, pur senza pudori eccessivi, è sempre un argomento di natura privata, che dovrebbe attenere solo alla sua famiglia e, volendo, ai legami più stretti.

“: il periodo storico non si sta rivelando particolarmente proficuo per le tasche, e indagare circa la situazione economica di un amico o conoscente può risultare davvero inopportuno. Il denaro, pur senza pudori eccessivi, è sempre un argomento di natura privata, che dovrebbe attenere solo alla sua famiglia e, volendo, ai legami più stretti. “ Non sei ancora sposato?/Quando ti sposi? “: ricordi quando nonne e zii ti rivolgevano la stessa, identica, domanda ai cenoni di Natale e Pasqua? Probabilmente non infliggeresti mai al prossimo una simile situazione di impaccio… Hai imparato negli anni a concedere spazio di espressione ad amici e parenti, e sai benissimo che, se desiderano confidarsi, la tua porta è sempre aperta!

“: ricordi quando nonne e zii ti rivolgevano la stessa, identica, domanda ai cenoni di Natale e Pasqua? Probabilmente non infliggeresti mai al prossimo una simile situazione di impaccio… Hai imparato negli anni a concedere spazio di espressione ad amici e parenti, e sai benissimo che, se desiderano confidarsi, la tua porta è sempre aperta! “ Non è il momento di fare figli? “: vale come sopra, ma con un’aggravante. Non puoi infatti dare per scontato né lo stato di salute, né i sogni e gli obiettivi di una coppia! Immagina che imbarazzo se uno dei due ti rivelasse inoltre la sua infertilità…

“: vale come sopra, ma con un’aggravante. Non puoi infatti dare per scontato né lo stato di salute, né i sogni e gli obiettivi di una coppia! Immagina che imbarazzo se uno dei due ti rivelasse inoltre la sua infertilità… “Quando trovi un vero lavoro?“: se il tuo interlocutore si qualifica come influencer/Tik-toker/creator, o piuttosto ama ridipingere le pareti delle case, poco importa. È la sua vita, e la sua personale ricerca di realizzazione. Tu questo lo sai benissimo e, al limite, puoi riferirgli le ultime offerte di lavoro particolarmente vantaggiose!

Se non faresti nessuna di queste 5 domande, complimenti! Puoi vantare una spiccata intelligenza emotiva e interpersonale: sfruttala al meglio per te stesso e per il prossimo!

