Milly Carlucci non risparmia le critiche: il suo attacco è proprio per la Regina della tv

Faida velenosa tra due volti amatissimi dal pubblico: Milly Carlucci sgancia una bomba potente, ecco l’attacco davanti a tutti.

Ci sono diverse dinamiche e faide televisive, non solo per quanto riguarda i programmi in sé, ma anche tra format differenti. Entrano spesso in gioco dei battibecchi che determinano nuovi contrasti, ma quello che vi stiamo per rivelare è uno scontro fra Titani. Non si tratta di qualcosa di nuovo, ma non si nascondono più. E’ Milly Carlucci quella più agguerrita!

E’ proprio la conduttrice storica di Ballando con le Stelle che affonda un colpo sganciando l’arco con tutte le frecce. Milly Carlucci si è sempre mostrata molto gentile con il pubblico, soprattutto ha un modo di fare che riesce a catturare sia l’attenzione che lo share.

Tiene tantissimo al suo programma, infatti è disposta a difenderlo con le unghie e con i denti. Ne è la dimostrazione quanto accaduto di recente, le sue rivelazioni lasciano i fan di stucco, ma c’era da aspettarselo: prima o poi questo scontro sarebbe arrivato.

Milly Carlucci spara a mille, ecco contro chi

Cosa avrà fatto scattare una conduttrice così pacata e serena? Milly Carlucci riesce a mantenere la calma anche quando i concorrenti vengono pesantemente bacchettati dalla giuria. Questa volta, la sua reazione è stata data da uno scoppio emotivo latente. Appunto, pensava già da un po’ queste idee, e adesso le confessa.

L’attacco della conduttrice di Ballando con le stelle va proprio contro la diretta avversaria. Si tratta delle rete Mediaset, e della sua rappresentante di spicco più iconica di sempre: Maria De Filippi! Sarà stato perché quest’ultima gli ha rubato Raimondo Todaro?

In realtà, non si tratta di un attacco personale, perché le due conduttrici si stimano e rispettano tantissimo. Le affermazioni di Milly sono dovute esclusivamente ad una sana competitività tra due programmi che mettono in scena spettacoli d’arte pura.

Nello specifico, Milly Carlucci ammira Maria De Filippi perché riuscita ad ottenere quello che ogni donna vorrebbe: è sia conduttrice che produttrice, ha distrutto il divario di genere! Nelle sue mani ha la piena parità, proprio come i colleghi uomini.

Si tratta di una competizione tra aziende, format e punti di riferimento, le conduttrici, che sono l’una all’opposto dell’altra. E’ normale provare a raggiungere il massimo successo in fattore di share, e come ben sappiamo per quanto Ballando con le Stelle sia un’istituzione, Maria De Filippi riesce sempre a tenere testa a tutti.

The post Milly Carlucci non risparmia le critiche: il suo attacco è proprio per la Regina della tv appeared first on Ck12 Giornale.