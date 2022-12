La coppia più assurda del mondo, lei ha 40 anni più di lui

Questi due innamorati hanno ben trentasette anni di differenza, eppure sembrano non percepirli. La situazione è più unica che rara: ecco la loro storia

L’amore non ha età e questa è una frase che risuona spesso, di fronte a certe situazioni. Scegliere di condividere la vita con un partner più giovane o più vecchio, infatti, comporta alcune conseguenze sull’andamento della relazione: si dovranno prendere scelte congrue e, soprattutto, giuste per tutti e due.

Si pensi, ad esempio, a chi condivide la vita con una donna più grande: a causa dell’orologio biologico, che per l’universo femminile rintocca molto più velocemente, il partner dovrà accettare una certa fretta, se vuole creare una famiglia. Allo stesso modo, se si vive con un uomo più grande, si dovrà prendere in considerazione la sua diversità di abitudini, in merito per esempio al tempo libero.

Per questa coppia statunitense, però, la diversità d’età non è qualcosa che impone solo la velocità nel prendere certe decisioni o l’abitudine a nuove attività. Tra i due, infatti, scorrono ben trentasette anni.

Cheryl e Quran: ora vogliono allargare la famiglia

61 anni lei e 24 lui, in questa coppia incredibile. I due sono più innamorati che mai e, su Instagram e Tiktok, condividono la propria storia. Non sono molte le persone che li sostengono: a commentare i loro video, infatti, sono soprattutto haters e critici dei loro comportamenti. Se, fino a poco tempo fa, le critiche riguardavano solo la differenza d’età, ora sono più feroci che mai: i due vogliono un figlio.

“Quran ha sempre voluto bambini” dice Cheryl, che di figli ne ha già 7 e di nipoti 17. “Io voglio essere la madre di suo figlio. Sicuramente, a causa della mia età, dobbiamo ricorrere alla maternità surrogata o all’adozione, ci stiamo informando“. La coppia vive in Georgia, negli Stati Uniti, e le perplessità che scatenano nel popolo del web sono molte.

Recentemente, si ricorrevano voci in merito a una loro rottura. A smentirle, però, il ventiquattrenne Quran: “Lei è mia moglie, finché morte non ci separi” ha scritto, suscitando una certa ironia. La coppia quindi sembra solida e forte di fronte a tutti i colpi della vita: se non è stata la differenza d’età a dividerli, non avranno alcun peso neanche le critiche e i commenti negativi. Anzi, di recente i due sposi hanno anche aperto un account su OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti a pagamento: qui, caricano i loro video hot, prova del fatto che non si fermeranno di fronte a niente e nessuno.

