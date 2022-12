“È nelle loro mani”: fiato sospeso per Bianca Atzei, ricoverata

La cantante Bianca Atzei sta attraversando un momento molto complicato: arriva la conferma dal compagno Stefano Corti.

La showgirl e performer milanese Bianca Atzei ha sfornato ad aprile 2022 la sua ultima fatica discografica targata Apollo Records. Le 11 tracce vantano collaborazioni prestigiose, con artisti del calibro di Arisa, J-Ax, Cristiano Malgioglio e Kekko Silvestre.

L’album “Veronica” è in gran parte una celebrazione di sé stessa e della vita, nonché del nome scelto per lei dai suoi genitori. Bianca, infatti, è nata nel 1987 a Milano con il nome di Veronica, appellativo poi abbandonato in favore del più altisonante pseudonimo.

La cantante aveva dichiarato, all’alba del rilascio di “Veronica”: “Sicuramente Bianca e Veronica hanno fatto pace tra loro, prima si prendevano un po’ a cazzotti, adesso hanno trovato un giusto equilibrio e questo è già un buon punto di partenza. (…) Ad un certo punto ho realizzato che l’una non potrebbe esistere senza l’altra, poiché si danno forza a vicenda e, in fin dei conti, alla fine sono la stessa identica persona.”.

La stessa identica persona che, una volta raggiunta questa consapevolezza, ha scelto anche di indulgere alla maternità: “Ho cercato di fare un lavoro su me stessa, perché avevo bisogno di sentirmi nuova e diversa. Questo disco è stato il fulcro di questo processo, attraverso le tracce ho cercato di tirare fuori il mio lato più umano e profondo“.

Nonostante l’ampio seguito di follower sui social, Bianca Atzei negli ultimi giorni ha seminato preoccupazione in rete. La cantante risulta da molti giorni irreperibile sui social, ed il motivo è presto detto.

Bianca Atzei ricoverata in ospedale, Stefano Corti aggiorna i fan

L’artista di origine sarde è in dolce attesa dal compagno Stefano Corti, celebre volto del programma “Le Iene”.

La gravidanza è quasi agli sgoccioli, e numerosi follower preoccupati hanno chiesto conto delle sue condizioni cliniche. L’inviato Mediaset ha quindi diffuso un comunicato ufficiale per rincuorarli, aggiornandoli inoltre sulle condizioni attuali della cantante.

“Purtroppo Bianca ha avuto problemi di salute oltre ad una polmonite in atto“, ha chiarito Stefano Corti. Per poi aggiungere: “E’ nelle fantastiche mani dei medici del Mangiagalli e speriamo possa tornare presto a casa“. Bianca Atzei sarebbe perciò sotto stretta osservazione da parte dei sanitari, e la sua gravidanza procederebbe in tutta tranquillità.

L’irriverente professionista ha inoltre aggiunto: “Sembra stia meglio, grazie a tutti per l’affetto“, corredando la breve missiva con un cuoricino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANO CORTI (@stefanocorti85)

The post “È nelle loro mani”: fiato sospeso per Bianca Atzei, ricoverata appeared first on Ck12 Giornale.