“ma-cosa-fate?”-oriana-marzoli-esplode,-scontro-durissimo-in casa [video]

Oriana Marzoli affronta Daniele Dal Moro prima della diretta: faccia a faccia senza sconti tra i due Vipponi.

La sensuale influencer venezuelana ha scombinato le dinamiche nella Casa sin dal suo ingresso nell’acquario di Cinecittà.

Dopo gli iniziali tentennamenti tra Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, nel suo cuore ha trionfato l’hair-stylist, e i due hanno consumato la fugace passione sotto alle telecamere del “GF Vip 7”.

Antonino Spinalbese, però, ha assegnato ben presto ad Oriana un sonoro 2 di picche: secondo il parrucchiere, la bionda gieffina avrebbe un’indole troppo frivola e superficiale, in contrasto con le sue attitudini da padre.

La piccola Luna Marì resta infatti in cima alle priorità di Antonino, e i rapporti con Oriana sembrano essersi congelati, almeno temporaneamente. L’influencer ha perciò ripreso il suo percorso di conoscenza con Daniele Dal Moro. L’ex tronista, però, sembra covare parecchie riserve sulla compagna di gioco…

Oriana Marzoli alle strette: Daniele Dal Moro esige chiarezza

Daniele Dal Moro, dal canto suo, apprezza il riavvicinamento da parte di Oriana, ma nutre ancora dei dubbi circa il suo precedente coinvolgimento con Antonino.

L’influencer sembra mantenere una linea di condotta ambigua con entrambi, e l’ex tronista ha richiesto maggiore chiarezza in merito ai suoi reali sentimenti. Daniele Dal Moro nella ultime ore ha infatti asserito: “Lunedì, se lo chiedono, parlerai. Ma siccome sono cose vostre, ne parlate voi. Ma così non fate una bella figura entrambi, perché non siete limpidi. Oriana, con tutta la buona fede del mondo, il fatto che ho un’opinione diversa di te rispetto all’inizio, né tu, né lui, siete limpidi.”.

Nonostante le vivaci proteste di Oriana, l’ex tronista ha proseguito: “Non si capisce. Te lo dico con onestà. Non lo siete mai stati. Questa non è limpidezza. Tutti questi giochetti, capisci che non si capisce nulla? Non si capisce dove sta la verità. Io sono una persona sincera, non è che ci sono fraintendimenti. se tu sei chiaro, sincero e diretto, quella è la storia, fine!“.

La potenziale coppia formata da Oriana e Daniele sembra piacere molto al pubblico, che d’altronde comprende la ritrosia di quest’ultimo nel mettere in gioco i propri sentimenti. La prossima puntata del reality riserverà con ogni probabilità un confronto chiarificatore tra i 3… voi per chi tifate?

