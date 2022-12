Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.Nuovi controlli ambientali nell’ex Ilva di Taranto

La magistratura ha nuovamente acceso i riflettori sulla drammatica vicenda ipotizzando i reati di tentata concussione, falso e inquinamento ambientale in un’inchiesta in corso da tempo, ma della quale si è venuti a conoscenza solo ora.

2.Le criptovalute consumano troppa energia

Ma perché? La maggior parte del consumo dipende dal cripto-mining, ovvero l’uso di computer per risolvere stringhe di 64 cifre sempre più difficili di numeri e lettere casuali.

3.In arrivo la prima berlina elettrica solare di serie

Si chiama Lightyear ed è il progetto di una startup olandese. Sfrutta 5 metri quadrati di pannelli solari a doppia curvatura che possono caricare il veicolo elettrico mentre è in movimento o parcheggiato all’aperto.

4.Bergamo vince l’Urban Award 2022

Grazie a un’innovativa velostazione, alla riapertura della storica Ciclofficina, alla creazione di quasi 3mila posti bicicletta, e a un nuovo servizio di bike sharing, con un Bike box per parcheggiare in sicurezza, il progetto Bergamo in bicicletta si porta a casa la vittoria e una vivibilità sensibilmente migliorata per i cittadini.

5.Occhio alle decorazioni natalizie

Luce sì, ma con discrezione. Non solo più eleganti e dolci alla vista, ma le luci di natale più soffuse sono naturalmente anche meno energivore e meno impattanti per la fauna selvatica.

L’articolo Dai nuovi controlli nell’ex Ilva alla prima berlina elettrica solare: 5 news della settimana proviene da The Map Report.