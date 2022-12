La magia del Natale da “FiorinMente”

Cari amici come ogni anno è arrivato il tanto atteso Natale, ed è consuetudine che nasca per tutti la domanda: che regali di Natale posso fare?

Ed è proprio per questo motivo che vi parliamo dei tanto amati fiori e non solo, per gli amanti della natura e per tutti coloro che amano il magico mondo del Natale.

Periodo ideale, per sprigionare le fantasie più colorate dell’anno in cui ci viene voglia di abbellire la nostra casa, in ogni modo possibile e immaginabile: dall’albero di Natale, al presepio, dalle luci a tanti tipi di decorazioni diverse. In tutte le città d’Italia e di tutto il mondo aleggia un’atmosfera incantata, questo capita anche a Milano, la metropoli che si muove in equilibrio perfetto, tra storia e modernità.

Qui tra luci colorate e alberi sfavillanti e infiocchettati, vi ricordiamo uno dei negozi di fiori più esclusivi di questa città: “FiorinMente”, un luogo decisamente magico, una bottega d’altri tempi, dove troverete Gaetano D’Abbene e il suo staff, sempre pronto ad accogliervi e ad esaudire tutte le vostre richieste e desideri, compresi Gnomi, Schiaccianoci, Elfi e Folletti.

Una vera boutique dei fiori, situata a Wagner, nei pressi di piazza Piemonte, attraente e magnetizzante, uno spazio per gli amanti della natura, dello slow living e delle cose fatte a mano e con cura.

In questo periodo tra alberelli, fiocchetti e composizioni natalizie potrete immergervi nella fantasia più sfrenata del Natale.

I fiori anche in questo caso fanno scintille, perché hanno mille significati e regalarli è spesso un modo per inviare un preciso messaggio. Ogni occasione ha il suo fiore giusto, da quello per dichiararsi a quello per manifestare gioia o tenerezza. Un linguaggio che può sostituire le nostre parole, sempre più spesso prigioniere di smartphone e social network.

Quest’anno dillo con un fiore dillo con FiorinMente.

Contattare: chiama al +39 333 5262672 o scrivi a fiorinmente@gmail.com