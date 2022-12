europa-bollente,-le-donne-guardano-film-a-luci-rosse?-i-numeri-parlano-chiaro

Quante sono le donne in Europa che guardano film a luci rosse? La statistica ha lasciato tutti di stucco, ecco i dati incredibili.

La recente ricerca ha scatenato una valanga di reazioni a livello continentale, da parte non solo delle donne ma anche degli uomini. Ecco che cosa è emerso.

Uno degli stereotipi più duri a morire è quello che vuole le donne disinteressate al mondo della pornografia. Per anni il settore di intrattenimento per adulti è stato considerato appannaggio esclusivamente maschile, dove il genere femminile era relegato al ruolo di immagine da guardare. Di recente, però, le donne hanno fatto sentire la loro voce, imponendosi come consumatrici vere e proprie e rivendicando così i propri diritti in merito. A confermarlo è una ricerca eseguita a livello europeo sulla quantità di donne che gurdano film a luci rosse nel continente e i risultati sono a dir poco sbalorditivi.

Secondo le statistiche riportate da Reddit, nei Paesi europei c’è un’elevato numero di donne che consuma contenuti per adulti. In particolare, le zone in cui questa abitudine è più elevata sono la Romania e l’Ungheria, con il 41% della popolazione femminile. Seguono a ruota la Norvegia e la Polonia con il 39%, la Norvegia, i Paesi Baltici e l’Austria con il 35%. Subito dopo ci sono la Svizzeria e la Bulgaria con il 34% di donne che consumano film a luci rosse. Questa è la situazione per quanto riguarda alcuni tra i principali Paesi del continente europei, ma l’Italia com’è messa?

Il bel Paese si aggira intorno ad una media del 32% di popolazione femminile che dedica il suo tempo a contenuti per adulti. Ma non è tutto! La penisola, infatti, è in buona compagnia. La stessa percentuale vale anche per Paesi come la vicina Spagna, la Francia e i Paesi Bassi. Ma che cosa cercano maggiormente le donne?

Secondo una ricerca condotta da PornHub e riportata da Today, le donne cercano in particolare contenuti con persone appartenenti al genere femminile. Seguono subito le coppie di colore e i partner più giovani. Non si può dire lo stesso per gli uomini, dove le chiavi di ricerca sono ben diverse. Secondo la nota testata digitale, infatti, i gusti dei due generi sono ben diversi e spesso ci sono molte credenze legate all’uno o all’altro, smentite dalle stesse ricerche.

La situazione al di fuori dell’Europa è davvero incredibile. Nel resto del mondo sono molti i Paesi dove le donne consumano film per adulti. In particolare, nel continente americano vince su tutti il Brasile. Qui è ben il 26% a consumare tali contenuti, un numero abbastanza alto nella media locale. Dall’altra parte del globo, e per la precisione in Asia, il primato va alle Filippine. Ben il 52% dei visitatori della nota piattaforma per adulti proviene dallo splendido arcipelago asiatico.

