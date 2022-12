“Ci cascherà”: Elenoire Ferruzzi torna alla carica, rivelazioni scottanti sulla nuova coppia

Elenoire Ferruzzi ha finalmente preso posizione sul rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

La spumeggiante Elenoire Ferruzzi, sin dalla sua eliminazione dal reality di Canale 5, ha mantenuto una linea di condotta neutra, a differenza di altri ex compagni di avventura.

L’icona LGBT ha recentemente pagato lo scotto della sua antipatia nei confronti della modella Nikita Pelizon. La bionda trans aveva manifestato apertamente la sua ostilità nei confronti della rivale, arrivando persino a sputare al suo passaggio. Il motivo della contesa era principalmente la rivalità per ottenere le attenzioni dell’ex tronista Daniele Dal Moro, attualmente in altre faccende affaccendato…

Elenoire Ferruzzi su Daniele e Oriana: “Ci era rimasto male”

L’ingresso nel gioco di Oriana Marzoli ha certamente rimescolato le carte nel mazzo.

L’esplosiva influencer spagnola, in effetti, ha immediatamente catalizzato l’attenzione di tutti i maschi nella casa del “GF Vip”, seminando scompiglio anche tra le fila delle donne. Oriana inizialmente aveva orientato le sue mire su due compagni di avventura: Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese.

Daniele Dal Moro, però, ha reagito con sommo dispetto all’incertezza dell’influencer, e ne ha preso le distanze dopo liti furenti. Oriana ha perciò approfondito la sua conoscenza intima con l’hair-stylist, salvo tornare recentemente sui propri passi. Dopo un confronto chiarificatore, la divergenze tra la bella latina e Daniele sembrano essersi appianate, e i due hanno sviluppato una nuova complicità.

Elenoire Ferruzzi ha ricamato sul loro rapporto, commentando sotto ad un post del programma: “Beh, in effetti, visto che Antonino non l’ha voluta, può farsi avanti con lui, adesso. Daniele è stato respinto da Oriana fin da subito, lei non l’ha voluto, scegliendo Antonino.“. L’ex Vippona ha inoltre aggiunto: “Lui ci cascherà. Conosco molto bene Daniele, sono stata h24 (con lui, n.d.r.) per quasi due mesi, e ti posso dire che a Daniele fin dall’inizio piaceva moltissimo Oriana. Ma lei scelse Antonino, e lui ci rimase male…“.

Daniele Dal Moro, dal canto suo, serba ancora qualche diffidenza residua nei confronti della compagna, e ha ammesso: “Il passato tra me e Oriana mi lascia qualche perplessità… Per questo motivo sono stato molto cauto e distaccato. Lei con me è molto carina, questo non lo metto in dubbio… Ma non mi è molto chiaro il suo comportamento, in questo momento…“.

Non resta che scoprire l’evoluzione del loro rapporto: Daniele ha coltivato un rapporto preferenziale anche con l’amica Nikita Pelizon… Sembra che l’ex tronista, questa volta, regga il coltello dalla parte del manico…

