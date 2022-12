A pochi giorni dalla fine del 2022 e dall’inizio del nuovo anno, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato un summit straordinario sul clima per il prossimo mese di settembre, al quale chiede di prepararsi “senza giochini, senza eccezioni e senza compromessi”. Il vertice, ha spiegato Guterres, sfiderà i leader dei governi e delle imprese a proporre “nuove azioni per il clima, tangibili e credibili per accelerare il ritmo del cambiamento” e affrontare la “minaccia esistenziale” della crisi climatica.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite si è detto determinato a fare del 2023 “un anno di pace”, all’ insegna dell’azione, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni concrete ai problemi che affliggono diverse regioni del mondo.

“Lo dobbiamo alle persone: dobbiamo trovare soluzioni, reagire e agire”, ha affermato. In riferimento alla necessità di non superare la famosa soglia di un grado e mezzo fissata dall’accordo di Parigi, ha affermato: “Stiamo continuando ad avanzare nella direzione sbagliata. L’obiettivo degli 1,5 gradi continua a sfuggirci”. E su questo tema “le buone notizie sono difficili da trovare”.

Da queste ragioni deriva la decisione di un summit straordinario a settembre. L’invito è esteso ai membri dell’Onu, ma anche agli enti locali e ai rappresentanti delle società civili.

“Ma per partecipare le regole non sono negoziabili: occorrerà presentare proposte credibili, serie e nuove. Soluzioni centrate sulla tutela della natura e che ci facciano progredire nella lotta contro la crisi climatica”, ha avvisato Guterres.

L’articolo António Guterres annuncia un summit straordinario sul clima a settembre proviene da The Map Report.