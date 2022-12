antonino-spinalbese-vuota-il-sacco:-“mi-manca-terribilmente”,-decisione-drastica del vippone

L’hair-stylist Antonino Spinalbese compie un’ammissione rivelatrice: è pronto a mollare tutto per lei.

Antonino Spinalbese ha guadagnato in breve tempo lo status di “latin-lover” nella casa del “GF Vip 7”.

Il fascinoso ex di Belen Rodriguez, infatti, ha ammaliato l’ereditiera Ginevra Lamborghini, squalificata dal gioco, ma recentemente riammessa in veste di ospite nella casa di Cinecittà.

Antonino Spinalbese, inoltre, ha catalizzato anche le attenzioni di Sofia Giaele De Donà e di Oriana Marzoli, covando un ascendente ambiguo persino sulla fidanzatissima Antonella Fiordelisi. Nonostante il turn-over di donne nella sua vita, l’hair-stylist ha recentemente ammesso di aver perso la testa solamente per una: la piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Belen Rodriguez. E, per lei, sarebbe pronto ad abbandonare seduta stante il programma di Mediaset…

Antonino Spinalbese a ruota libera su Luna Marì

Il giovane hair-stylist sta per affrontare una scelta decisiva: si avvicina infatti il momento della scadenza del contratto con il format.

I Vipponi in gara dovranno comunicare la loro decisione di accettare l’eventuale proroga fino alla primavera del 2023, o il loro immediato abbandono del gioco. La sorte di Antonino appare quanto mai incerta: nelle ultime ore l’hair-stylist ha ammesso di accusare ferocemente la mancanza della piccola nella sua quotidianità.

Ha infatti confidato a Wilma Goich: “Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi… La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro… Se prende dalla madre… E poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato per tutta la vita! Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima.“. Ha inoltre aggiunto: “Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stata una cosa meravigliosa…“.

Antonino Spinalbese ha infine concluso: “La vita ti cambia quando sei padre. Fuori di qui sono sempre con lei. All’inizio non puoi mollarli mai. Ti fai la doccia e la porti dietro, ti lavi i denti e lo fai con lei in braccio… Io avevo sempre la schiena a pezzi. Se me la portano qua dentro per una sorpresa? Qui non potrebbe mai venire. In TV non si può, ma non vorrei nemmeno… Ma, anche fosse, mi farei squalificare. Dovessi vederla piangere, io correrei da lei!“. Il parrucchiere di Cinecittà si farà vincere dalla nostalgia? Lo scopriremo ben presto…

