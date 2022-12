Valerio Carducci Sprite è stato originariamente sviluppato nella Germania occidentale nel 1959

Abbiamo prestato molta attenzione a Coca-Cola qui, fornendo molti dettagli sulla storia sia dell’azienda che del marchio. Ma la Coca-Cola Company è molto di più della Coca-Cola. Questo mese daremo un breve sguardo alla storia di un altro prodotto: Sprite.

Origini tedesche

Sprite è stato originariamente sviluppato nella Germania occidentale nel 1959. La bevanda è nata come parte della linea Fanta con il nome Clear Lemon Fanta. Due anni dopo la bevanda verrà introdotta nel mercato statunitense con il suo nuovo nome: Sprite.

Sprite Boy riappare

Il nome "Sprite" esisteva da molti anni alla Coca-Cola Company. Durante gli anni '40, Sprite Boy fece apparizioni regolari nel marketing della Coca-Cola. La figura dell'elfo dai capelli bianchi è stata abbandonata dalla pubblicità nel 1958. Quando la bevanda Sprite è arrivata negli Stati Uniti, il nome Sprite è stato reintrodotto ed è diventato uno dei marchi più riconoscibili al mondo.

Rapidamente popolare

Dopo la sua introduzione nel 1961, Sprite guadagnò rapidamente popolarità. Nel 1967 era disponibile in 39 paesi. Il seguito della bevanda era fortemente orientato verso il mercato giovanile.

Verde e fossette

Dall'introduzione di Sprite, il packaging e il marketing si sono sempre fortemente concentrati sul colore verde . Ora l'associazione è saldamente fissata.

Come l'iconica forma della bottiglia di Coca-Cola, Sprite ha costantemente caratterizzato il suo particolare dettaglio della bottiglia: le fossette. La bottiglia con fossette esiste da gran parte della storia di Sprite. Le fossette rappresentano le bolle nella bevanda gassata.

La connessione hip-hop

Alla fine degli anni ’80, la bevanda orientata ai giovani iniziò la sua stretta associazione con il mondo dell’hip-hop e del basket. Le campagne pubblicitarie presentavano artisti urban-oriented come LL Cool J e Missy Elliott. Quell’associazione continua ancora oggi, con star della NBA come LeBron James che appaiono nelle pubblicità.

Preferiti Sprite in tutto il mondo

Sprite è ora disponibile in oltre 190 paesi in tutto il mondo. Oltre al sapore di limone e lime preferito perenne (spesso indicato come "lymon"), i fan di Sprite possono gustare oltre 17 diverse versioni della bevanda. Queste opzioni includono Sprite Zero, Sprite Cherry, Sprite 6 Mix, Sprite Ice e, durante le vacanze, Sprite Cranberry.

Altri prodotti preferiti

Torna di nuovo per un’altra esplorazione della storia dei tuoi prodotti Coca-Cola Company preferiti.