Royal Family | “È stata Meghan!”: la condanna è definitiva

Il 2022 si è rivelato un anno cruciale e parecchio sofferto per l’intera Royal Family. Dopo l’improvviso decesso della Regina Madre, avvenuto lo scorso 8 settembre, i fari dei media si sono più che mai concentrati su Buckingham Palace.

Re Carlo ha dovuto fronteggiare, oltre alla perdita personale, anche le responsabilità derivanti dall’incoronazione, e il suo subentro è stato salutato da una palpabile diffidenza da parte dei sudditi.

Le fratture interne tra il figlio Harry e il resto della famiglia, per giunta, sembrano ormai insanabili. I Duchi di Sussex, infatti, hanno recentemente avvallato il rilascio della docu-fiction targata Netflix “Harry & Meghan“. La mini serie è stata accolta dal pubblico con reazioni contrastanti: molti spettatori e critici, infatti, hanno ravvisato un’eccessiva santificazione della coppia a discapito della Royal Family.

A scagliare ulteriori accuse sulla deliberata provocazione, questa volta, è un membro della Casa Savoia…

Royal Family: Emanuele Filiberto di Savoia prende posizione

Gli ultimi 3 episodi della docu-fiction “Harry & Meghan” hanno fatto tremare l’intera casata dei Windsor.

La serie di Netflix, in effetti, ha rivelato alcuni retroscena assai scomodi sull’intera Royal Family, accanendosi in particolar modo su Kate Middleton, consorte del Principe William. In alcune occasioni, per giunta, Meghan Markle ha snocciolato aneddoti discutibili persino sulla compianta Regina Madre, creando un comprensibile tafferuglio in tutto il Regno Unito.

Emanuele Filiberto di Savoia ha rilasciato alla testata “Adnkronos” un’illuminante intervista, chiarendo in quell’occasione il suo pensiero sulla scelta della coppia. Il contestato Principe ha dichiarato: “I panni sporchi si lavano in famiglia. E ce ne sono, ce ne saranno come in ogni famiglia, ma penso che sinceramente loro siano andati oltre. La monarchia inglese non è un set cinematografico di Hollywood, e purtroppo credo che Meghan l’abbia reso tale…“.

Ha inoltre aggiunto: “Io trovo molto triste quello che sta succedendo. Innanzitutto a livello di famiglia: è sempre stata una famiglia molto legata, penso soprattutto ai due fratelli, William e Harry, uniti moltissimo e che dopo la perdita della madre contavano molto l’uno sull’altro, erano due forze che si appoggiavano molto.“.

A uscirne a pezzi, in sostanza, è l’immagine di Meghan Markle, dipinta da Emanuele Filiberto come una spregiudicata attrice e showgirl. Nei confronti di Harry, però, il chiacchierato discendente dei Savoia ha ammorbidito i toni: “Io non discuto la scelta di Harry di lasciare l’ufficialità di tutto questo, può essere anche comprensibile volersi fare la propria vita un po’ più lontano, far crescere i bambini in una normalità. Quello che mi dispiace è che, nonostante la scelta, fanno di tutto per essere ancora molto presenti purtroppo buttando fango su una famiglia che è il collante dell’Inghilterra, e questo è un grande peccato…”

Ha infine concluso: “Una volta fatta la scelta, allora fai la tua vita, non vendere un documentario che, a quello che mi dicono, è totalmente non interessante e prefabbricato, parlando male di una famiglia che ti ha cresciuto, aiutato, e ti è stata vicino in tutti i momenti“.

