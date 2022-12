“non-ci-sto!”:-edoardo-tavassi-chiude-il-rapporto,-accuse-infamanti-dopo-la-diretta-[video]

Edoardo Tavassi sembra giunto al capolinea: dopo le feroci invettive in diretta, affronta duramente la compagna.

Le lunghe settimane di permanenza nella Casa stanno impattando severamente sullo stato d’animo dei concorrenti del reality.

Manca solo una manciata di giorni a Natale, nonché alla scelta di prolungare o meno l’esperienza nel format, e anche i caratteri più rocciosi accusano lo stress derivante dalle imminenti festività lontano dalle famiglie.

In particolare Edoardo Tavassi, dopo un ingresso scanzonato e leggero, ha finalmente preso posizione a fianco di Micol Incorvaia, avversando apertamente la spadaccina Antonella Fiordelisi. Durante l’ultima puntata, quest’ultima ha riservato parole durissime a Oriana Marzoli, Micol e Sofia Giaele, bollandole come “cattive” e “false“.

In sede di nominations, inoltre, ha rimarcato l’affetto dei suoi fan e i continui aerei a lei destinati, affermando inoltre la volontà di snobbare i compagni di avventura a lei più ostici. Edoardo Tavassi ha quindi stroncato l’ex atleta, scagliandosi contro di lei al termine della diretta.

Edoardo Tavassi su Antonella Fiordelisi: “La gente vede che sei finta!”

Sebbene il verace romano mantenga da tempo un atteggiamento neutro durante le dispute tra primedonne, l’ultima puntata ha esacerbato definitivamente la sua pazienza.

Edoardo ha inveito infatti all’indirizzo di Antonella, accusandola di averlo trascinato nei loro diverbi. “Tu potevi avercela con Micol, ma non potevi avercela con me!”, ha affondato. “Ma tanto, sai qual è la roba? La gente da casa l’ha capito. Tu pigliati gli aerei, il pensiero della gente è quello! Sono i tuoi fan che ti mandano gli aerei, l’hai capito o no? I fan ti mandano gli aerei, il pensiero del pubblico è lo stesso mio. E l’hai capito stasera, quello è il pensiero del pubblico. La gente non è scema, vede che sei finta in puntata, lo vuoi capire, o no?“.

Il gieffino ha poi concluso: “Io non faccio l’amico con nessuno: con te sto facendo l’amico adesso? Io sono così. Guarda che nella vita non devi litigare per forza! Nei reality non devi litigare per forza. Antonella, tu hai visto troppi reality. Tu hai sbagliato tutto. Adesso il mio aiuto non ce l’hai più. Antonella, io non vado dove va il vento perché, se dovessi pensare ai tuoi miliardi di followers, dovrei stare vicino a te, e invece non me ne frega un ca**o!“.

Antonella Fiordelisi sembra al momento più isolata che mai… Che succederà nelle prossime puntate del format?

