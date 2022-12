Lasciato dalla ragazza per un motivo assurdo | Da non credere

Quando si viene lasciati, la sofferenza è sempre profonda e intima. In questo caso, però, è anche assurda: l’ha fatto per il nome del suo cane

Non è facile capire se la relazione che si sta vivendo è quella giusta, quella che durerà tutta la vita, o se invece si tratta solo di un capitolo che, per quanto bello, è destinato a chiudersi.

Quando siamo in una relazione, infatti, tendiamo a investire tutte le nostre energie per fare in modo che funzioni. Sebbene i litigi e le incomprensioni capitino, la maturità di saperle risolvere e sapere da essere imparare qualcosa è ciò che porta avanti il rapporto e che lo fa crescere, giorno dopo giorno.

Un ragazzo, però, si è trovato a dover gestire la fine della propria relazione da un momento all’altro. Nonostante il suo impegno per farla funzionare, niente ha potuto fare contro le motivazioni della sua fidanzata: a scatenare la crisi è stato il nome del cane di lui.

Lasciato per il nome del suo cane: ecco i fatti

Chiunque, prima o poi, si trova a vivere una delusione d’amore. Sebbene si dica che siano questi momenti quelli che fanno crescere e maturare, in realtà molto spesso da queste situazioni rimane solo un substrato di nervosismo e frustrazione, che a volte impediscono di vivere serenamente anche le relazioni successive. Di questo parere dev’essere anche il ragazzo che, su Reddit, ha confessato di essere stato lasciato dalla ragazza a causa del nome del suo cane.

Tutto infatti sembrava andare bene e la relazione tra i due cresceva, giorno dopo giorno. Anche la presenza del cane non sembrava infastidire la ragazza che, anzi, sembrava incuriosita dall’animale. A un certo punto, però, il protagonista di questa insolita vicenda ha detto alla propria fidanzata il nome del proprio cane, come per presentarglielo: quando lei ha sentito il nome David ha subito fatto una faccia delusa.

Dopo che si sono salutati, a fine appuntamento, tutto sembrava normale. Da quel momento in poi, però, lei non ha più risposto al telefono: “Ho combinato un guaio? Devo dare un altro nome al mio cane? L’ho chiamato come mio padre, mi sembrava una cosa molto dolce da fare, ma lei probabilmente ha pensato che sia un nome stupido per un cane” ha scritto il ragazzo, su Reddit.

Gli altri utenti del social network hanno subito risposto, ipotizzando che magari David fosse il nome dell’ex fidanzato della ragazza che, quindi, è stata male al solo pensiero di avere ancora qualcuno con quel nome nei dintorni. “Non è una bella persona se ti ha mollato solo per il nome del cane” l’hanno poi consolato, cercando di rincuorarlo.

