Il lavoro dei sogni, ecco qual è | Dove farlo

Un’offerta di lavoro incredibile, per fare dietro lauto compenso una cosa bellissima, che le persone normali devono pagare e si possono concedere poche volte l’anno, se tutto va bene.

La piattaforma Deel ha da poco pubblicato quella che può essere tranquillamente definita un’offerta di lavoro “da sogno”: viaggiare in camper attraverso gli splendidi paesaggi di Nuova Zelanda a Australia, documentando il tutto attraverso immagini e video.

Ovviamente non tutti possono candidarsi e aspirare a essere ingaggiati. L’azienda neozelandese che ha pubblicato l’offerta su Deel sta cercando un creatore esperto di contenuti per i social network.

Il lavoro che tutti sognano: cosa serve per ottenerlo

Essere pagati per viaggiare è il sogno di tutti noi. L’azienda della Nuova Zelanda che sta cercando un creatore di contenuti social è pronta a pagare un compenso mensile di 5mila dollari neozelandesi, che corrispondono a 2.800 euro. L’offerta include anche il rimborso completo delle spese sostenute durante il viaggio, comprese quelle per il cibo e le attrezzature.

Il lavoro sarà assegnato a una figura altamente professionale, con un curriculum di tutto rispetto. I candidati dovranno avere innanzitutto un passaporto valido e un’ottima conoscenza dell’inglese, soprattutto scritto. Naturalmente bisogna essere abili nelle riprese video e nella gestione delle piattaforme social.

Il criterio più stringente per la selezione riguarda il rapporto con Facebook e i social più importanti. I candidati dovranno dimostrare di possedere almeno tre anni di esperienza come gestori di account social, oppure come influencer o brand ambassador. Inoltre è richiesta la capacità di organizzare interviste con i clienti e le società partner dell’azienda, e la capacità di organizzare di riunioni da remoto.

Il fortunato dovrà muoversi tra le splendide isole dell’Oceania, documentando il viaggio con con foto e video, dando vita a un vero e proprio diario di bordo. Al resto pensa l’azienda, che è pronta a pagare anche le spese per i visti e per i voli necessari a raggiungere l’Australia e la Nuova Zelanda, nonché le spese per l’assicurazione sanitaria, fornendo un pc portatile e tutti gli altri accessori necessari. Dulcis in fundo, anche se l’offerta apparsa su Deel non specifica l’orario di lavoro, c’è comunque la possibilità di gestirsi in maniera flessibile e autonoma, purché si rispettino le scadenze previste.

