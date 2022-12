Britney Spears, adesso parla il padre: le sue clamorose verità

I fan di Britney Spears sono rimasti a bocca aperta davanti a ciò che è successo: avete sentito le parole del padre della pop star? Ecco la sua verità.

Ormai non si fa altro che parlare della nota cantante e non solo per quanto riguarda la sua carriera musicale. La Spears, infatti, ha attirato tutta l’attenzione su di sé per motivo ben preciso.

Quello di Britney Spears è considerato ormai da tutti come uno dei nomi più celebri nella storia della musica mondiale. Il suo volto, così come le sue canzoni, sono noti ormai anche nel angoli più remoti del pianeta. Icona assoluta degli anni ’90, la Spears è diventata una celebrità a tutti gli effetti con i suoi brani che hanno fatto innamorare intere generazioni e che risultato tra i più ascoltati ancora oggi. Oltre a tanto successo, però, l’iconica Britney è finita parecchie volte al centro dell’attenzione per le sue questioni private. Tra tutte spicca la “guerra” legale che ha visto la pop star schierata contro il padre.

La verità di Jamie Spears

Jamie Spears, il padre dell’artista, ha raccontato al The Sun di aver salvato sua figlia Britney in uno dei momenti peggiori della vita di quest’ultima. Dopo il Mental breakdown che ha visto la pop star rasarsi i capelli a zero e aggredire un paparazzo, secondo Jamie la ragazza era fuori controllo. La conservatorship, cioè la custodia legale paterna, avrebbe salvato la cantante dalla rovina assoluta. A partire dall’aspetto economico, passando per la custodia dei due figli che la star ha avuto dal matrimonio con Kevin Federline, il signor Spears ha fatto di tutto per proteggere la sua primogenita. Nel corso degli anni, però, la cantante non ha mai fatto mistero del suo rapporto complicato con il padre. A tal proposito, l’uomo si è detto dispiaciuto per la tensione che c’è con la figlia, al quale è molto legato.

Il genitore della cantante, Jamie, ha tenuto per ben 13 anni la custodia legale della figlia maggiore. In seguito ai fatti che hanno lasciato i fan senza parole ormai diverso tempo fa, la Spears è stata affidata al genitore. Dopo anni in cui la pop star ha tentato di ribellarsi, finalmente è stata dichiarata libera di riappropriarsi della sua vita. Sono stati milioni i fan che hanno appoggiato la loro beniamina, ma ecco che finalmente a parlare è proprio il genitore della cantante. L’uomo, che ad oggi ha 70 anni, ha raccontato la sua verità per quanto riguarda tutta la questione legale con la figlia.

Nata a McComb nel 1981, Britney Spears ha scritto una pagina di tutto rispetto nella storia della musica internazionale. Da …Baby One More Time a Oops!… I Did It Again, fino a Toxic e tanti altri ancora, i brani della nota artista statunitense hanno conquistato i cuori di milioni di fan e continuano a regalare incredibili emozioni ancora oggi.

