passo-falso-per-sonia-bruganelli,-accuse-prima-della-diretta:-“anche con lei”

Sonia Bruganelli scopre le sue carte: Sofia Giaele De Donà ha intuito la strategia, volano accuse prima della puntata.

L’opinionista Sonia Bruganelli è stata riconfermata per la seconda volta nel salottino televisivo del “GF Vip” al fianco della new-entry Orietta Berti.

Durante la sesta edizione del format, la bionda moglie di Paolo Bonolis aveva espresso chiaro apprezzamento per alcuni dei concorrenti in gara, al punto di essere tacciata di eccessiva parzialità.

Le opinioniste in studio, infatti, hanno il potere di assegnare l’immunità ad un concorrente ciascuna, mutando così il naturale corso delle nominations nella casa di Cinecittà. Secondo Sofia Giaele De Donà, Sonia Bruganelli sta applicando il modus operandi attuato nel “GF Vip 6”, proteggendo costantemente una gieffina invisa a molti in Casa. Lo stesso copione attuato nei confronti dell’influencer Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli nel mirino di Sofia Giaele De Donà

Durante un confronto con le amiche Micol Incorvaia e Oriana Marzoli in zona beauty, Sofia Giaele De Donà ha esplicitato il suo pensiero circa l’andamento delle nominations nel programma.

Secondo l’ereditiera, Antonella Fiordelisi è scampata in diverse occasioni ad alcune candidature di massa al televoto grazie agli assist di Sonia Bruganelli. Nonostante l’iniziale antipatia da parte dell’opinionista, infatti, attualmente Antonella riceve regolarmente l’immunità alle nominations, vanificando così i piani delle rivali in Casa.

Sofia Giaele De Donà ha asserito infatti: “Sembra che stia rifacendo la cosa dell’anno scorso con Soleil, quando tutti erano contro Soleil, e lei le dava l’immunità…“. L’ereditiera ha inoltre aggiunto: “Visto che lei vede che ci sono sempre più persone che pensano male di Antonella, giustamente, anche perché comunque fa l’opinionista, non è che può starsene zitta… Allora dice che si è creato un gruppo contro, ma non siamo un gruppo. Semplicemente siamo tante persone diverse, che tra l’altro non c’entrano niente tra di loro…“.

Lei tornata lucida su Sonia, dopo la sbronza delle scorse nomination, e soprattutto dimostrando di aver seguito benissimo il GFVip 6, I have to stan#GFvippic.twitter.com/Iy7xeIVSF8 — Paola. (@Iperborea_) December 18, 2022

Non è un mistero che tra Sofia Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi non corra buon sangue. La spadaccina, inoltre, non gode di particolari simpatie nemmeno presso Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, specialmente dopo le ultime discussioni furenti.

Sonia Bruganelli ha ripetutamente ammesso di seguire costantemente il daytime, e con ogni probabilità avrà recepito anche il ragionamento dell’ereditiera: l’opinionista riserverà sorprese al pubblico durante l’imminente puntata?

