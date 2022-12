Natale con i tuoi… e per Al Bano? Ecco con chi lo passerà: Romina o Loredana?

Al Bano ha lasciato tutti di stucco davanti alla dichiarazione incredibile: con chi passerà il Natale? La scelta è tra le sue due compagne di vita.

Al centro dell’attenzione sono finite le parole del cantante, che non sono di certo sfuggite ai fan più attenti. Quello che ha detto ha dell’incredibile, ecco le sue parole.

Con la sua voce inconfondibile, Al Bano si conferma come una vera e propria star all’interno del panorama musicale italiano e non solo. Nel corso degli anni il cantante originario della Puglia è riuscito a mettere in piedi una carriera a dir poco strepitosa, che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Dalla musica allo spettacolo, Al Bano è diventato un personaggio pubblico a tutti gli effetti, anche a causa della sua intensa vita privata. A tal proposito, i fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi con chi il loro beniamino passerà le imminenti feste di Natale: con la storia compagna Romina Power o con la moglie Loredana Lecciso? Ecco la risposta del cantante.

La rivelazione del cantante

Secondo quanto riportato da Today, il cantante di Cellino San Marco avrebbe rivelato i suoi piani per le feste di natale. Al Bano le trascorrerà insieme alla moglie Loredana e alla famiglia di lei. Il cantante si è detto molto felice di questa scelta, dal momento che tra lui e la famiglia della consorta c’è uno splendido rapporto. Al Bano ha definito i parenti di sua moglie delle persone molto intelligenti, con le quali si può parlare di ogni tipologia di tematica. L’artista e la showgirl hanno anche due figli, Jasmine e Albano Junior, che insieme compongono un quadro familiare adorabile. Ma non è tutto!

La nota testata digitale ha riportato anche che per quest’anno alle festività natalizie mancherà la figlia che Al Bano ha avuto dalla precedente moglie Romina Power. In particolare si tratta di Cristel, anche lei molto nota nel mondo dello spettacolo. La ragazza, infatti, trascorrerà le vacanze di Natale in Croazia, presso la famiglia del marito. Insomma, per Al Bano si prospettano delle feste all’insegna dello stare insieme e della gioia comune.

Nato a Cellino San Marco nel 1943, Al Bano figura senza ombrati dubbio come una delle maggiori icone della musica italiana. Le sue canzoni sono famosissime non solo in tutta la penisola ma anche all’estero, segno che il talento del cantante pugliese non conosce confini. Gran parte della carriera del noto cantante vede protagonista insieme a lui anche la sua storica compagna Romina Power. Dal loro sodalizio, sia artistico che sentimentale, è scaturita la grande fama che oggi contraddistingue i due cantanti. Sebbene non siano più legati dal matrimonio, Al Bano e Romina rimangono due vere e proprie icone della musica italiana e la loro carriera sembra non volersi arrestare.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

The post Natale con i tuoi… e per Al Bano? Ecco con chi lo passerà: Romina o Loredana? appeared first on Ck12 Giornale.