“faccio-il-ca**o-che-mi-pare!”:-beatrice-quinta-a-processo,-la-marachella-bollente-infiamma-la-rete

La cantante Beatrice Quinta infiamma i social grazie ad un video provocatorio su Instagram: puntuale la reazione del web.

La bionda finalista di “X-Factor” ha tenuto banco nel talent grazie al suo talento, nonché ai rumors che la vedevano pupilla del giudice Rkomi.

Dopo aver lanciato il suo singolo “Se$$o”, la giovane performer ha rilasciato dichiarazioni tranchant su Rkomi, sfatando i rumors circa una loro possibile relazione. Beatrice Quinta ha infatti sentenziato: “Sono troppo concentrata (…) sul prossimo futuro. Sono sempre stata una donna che ha seguito gli uomini. In questo momento della mia vita, vorrei invece curarmi di me, e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di esser seguita in quanto Beatrice ed artista, e non perché Rkomi mi vuole sc*pare“.

La finalista della sedicesima edizione di “X-Factor” è andata ben oltre, condividendo con i follower una performance alquanto provocatoria nella metro di Milano…

Beatrice Quinta nuda nella metro: scoppia il caso sui social

Considerata la vincitrice morale di “X-Factor”, Beatrice Quinta non teme il linciaggio mediatico, e ha esposto la sua nudità nella metro di Milano.

La performer siciliana ha infatti pubblicato un video su Instagram, in cui compariva con una vistosa pelliccia magenta e stivaloni azzurri. Occhiali vintage e allure da diva, Beatrice Quinta ha occhieggiato in camera, facendo presagire un’imminente colpo di scena. Mentre i vagoni sfilavano veloci accanto a lei, la cantante ha fatto scivolare via l’indumento, svelando il suo corpo nudo (e opportunamente pixelato) agli spettatori.

Il gesto provocatorio sembrerebbe correlato ad una recente intervista, in cui la cantante aveva rivelato: “Non pensavo sarei riuscita a scrollarmi di dosso l’immagine della ragazza superficiale con outfit provocante e senza molto da dire. E invece ragazzi, io ne ho di cose da dire, e se me lo consentite vorrei farlo con le tette al vento!“.

I social, ovviamente, hanno prodotto un’immediato eco alla provocazione di Beatrice Quinta. Alcuni utenti hanno infatti stroncato la sua iniziativa, adducendo il pretesto che il suo gesto avrebbe potuto ledere la sensibilità di eventuali minori presenti. La cantante in seguito ha cinguettato su Twitter: “Faccio il ca**o che mi pare“.

Alcuni follower, però, non hanno accolto positivamente l’irruenza di Beatrice. Uno di essi ha infatti commentato: “No ciccia, non fai il ca**o che ti pare, non vai in giro nuda in un luogo pubblico! A casa tua fai il ca**o che ti pare, in giro segui la legge e il senso civico! Impara a campare e a stare al mondo.“. Voi che ne pensate?

