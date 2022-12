“È tossica”: Antonella Fiordelisi fuori controllo, l’ammissione gela il web

Nuova bufera su Antonella Fiordelisi: dopo la diretta, emerge la verità sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

La spadaccina salernitana negli ultimi giorni ha completamente spaccato il sentiment in rete. La sua relazione con il figurante di “Forum” ha subito un brusco scossone, minacciando persino di giungere al capolinea.

Antonella ha manifestato esplicitamente una feroce gelosia nei confronti di Oriana Marzoli, e ha accusato il fidanzato di intrattenere con lei rapporti troppo confidenziali. Edoardo, di rimando, ha affondato a sua volta, imputando alla fidanzata eccessiva confidenza con Antonino Spinalbese, e nella coppia sono volate scintille.

Dopo pianti disperati e momenti di sofferta separazione, i due sembravano essersi riconciliati, ma poco dopo l’ultima diretta, Antonella ha sconvolto il web con un’ammissione alquanto controversa.

Antonella Fiordelisi compie una rivelazione scioccante

A poche ore dal prime time del reality, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno nuovamente affrontato i nodi spinosi nel loro rapporto.

L’amore non è bello se non è litigarello, recita il vecchio adagio, ma la coppia del “GF Vip 7” sembra aver ampiamente oltrepassato il limite del buonsenso. I due fidanzatini, infatti, hanno ormai esasperato i compagni di avventura a causa delle frequenti liti, e persino i #donnalisi si sono scissi in favore di uno o dell’altra.

Edoardo Donnamaria, esausto dalle continue tensioni nella coppia, ha chiesto alla fidanzata: “Ti è piaciuto stare così, come sei stata in questi giorni?“. Antonella ha replicato: “No. Però lo faccio perché così stai male anche te“. La reazione di Edoardo vale più di mille parole: il volto di “Forum” si è infatti coperto il volto con fare rassegnato, mentre Antonella ha esibito un sorriso compiaciuto.

Edoardo.D: “Perché ti è piaciuto stare così come sei stata in sti giorni?”

Antonella: ”No però lo faccio perché così stai male anche te” MA PUOI GODERE NEL VEDER STAR MALE IL TUO RAGAZZO? QUESTA RELAZIONE È TROPPO TOSSICA 🥶🥶#gfvip #incorvassipic.twitter.com/Eu0fJoa24y — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 18, 2022

Il popolo della rete ha manifestato ampio dissenso per la sconcertante uscita di Antonella Fiordelisi. Un utente in particolare denuncia: “Ma puoi godere nel veder star male il tuo ragazzo? Questa relazione è troppo tossica“.

Alfonso Signorini, invece, ha scommesso sulla durata della loro coppia, al pari di Clizia Incorvaia e Massimo Ciavarro, o Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Voi che ne pensate? I due riusciranno finalmente a trovare un nuovo equilibrio?

The post “È tossica”: Antonella Fiordelisi fuori controllo, l’ammissione gela il web appeared first on Ck12 Giornale.