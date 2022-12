DAZN, grandi novità: arriva un nuovo abbonamento | Ecco cosa cambia

Gli appassionati di sport non stanno più nella pelle: che novità ci sono su DAZN? In arrivo un nuovo abbonamento che farà fare i salti di gioia a tutti.

La nota piattaforma sportiva è pronta a fare il grande passo! La novità non ha lasciato indifferente nessuno, in particolare gli amanti di calcio & co. Ecco che cosa sta per succedere.

DAZN si conferma come una delle piattaforme più all’avanguardia per quanto riguarda il settore dello sport. Sono sempre di più gli appassionati che la utilizzano per gli sport più disparati. Tra i volti di spicco c’è anche quello di Diletta Leotta, che ha reso la piattaforma tra le più famose e diffuse. Al suo interno, DAZN offre i servizi più completi, che verranno ampliate nell’arco delle prossime settimane. La notizia ha dubito fatto il giro del web, lasciando senza parola gli amanti dello sport e non solo. Ma sapete che novità ci stanno per arrivate?

Non solo calcio…

Il noto sto sportivo sta per diventare ancora più ricco. Solo qualche giorno, infatti, e gli utenti potranno usufruire di un nuovo tipo di abbinamento. L’offerta è tra le più complete e convenienti, ideale per chi ama lo sport a 360 gradi. Oltre al calcio, infatti, stanno per arrivare anche il basket con Eurocuo, Eurolega ecc, insieme alla sere C di calcio e al rugby. A spiegare il motivo di tante novità è stato proprio il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi. Secondo quanto riportato da Dagospia, Azzi ha affermato che il nuovo abbinamento rispecchia tuto l’impegno che l’azienda ha messo nel rispondere alle esigenze dei tantissimi utenti della piattaforma. Nel giro di poco tempo, infatti, sarà possibile usufruire di questa nuova incredibile novità che amplia ancora di più il raggio d’azione del sito, espandendosi in molti più campi. Ma a che prezzo?

Il costo dell’abbonamento è di 12,99 euro al mese. La nuova offerta è appunto dedicata a coloro che non vogliono più accontentarsi di seguire solo il calcio ma vogliono spaziare anche in altri sport. Per questo motivo DAZN ha deciso di rendere questo tipo di abbonamento ancora più ricco e completo, regalando così ai suoi utenti un’esperienza unica nel suo genere. Un’altra incredibile novità riguarda il numero di dispositivi che possono essere collegabili. In base al tipo di abbonamento, infatti, possono essere effettuate più registrazioni. Con gli abbonamenti Start, Standard o Plus possono essere collegati rispettivamente 4, 6 e 7 dispositivi.

Nata a Londra ormai 7 anni fa, la piattaforma di DAZN si conferma essere una delle più all’avanguardia del momento. Non a caso registra un numero sempre maggiore di utenti, molti provenienti proprio dall’Italia, che scelgono di affidarsi al sito britannico per quanto riguarda lo sport. Che si tutti di calcio, ciclismo e ora anche basket e rugby, gli appassionati sono rimasti senza parole davanti alla notizia del nuovo abbonamento e delle altre novità apportate a DAZN.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

The post DAZN, grandi novità: arriva un nuovo abbonamento | Ecco cosa cambia appeared first on Ck12 Giornale.