Camilla, che umiliazione in pubblico | Cosa ha combinato per ricevere questo trattamento?

Quello che è successo alla Regina consorte Camilla ha lasciato tutti a bocca aperta. Che ultimazione, ma che cosa ha fatto per meritarsi ciò?

La famiglia reale è sempre più spesso al centro dell’attenzione. Questa volta, però, tutti gli occhi sono puntati su ciò che è successo nel corso di una visita in Galles. Di che cosa si tratta?

Nel Regno Unito e non solo la famiglia reale è amata e stimata da un numero sempre maggiore di persone. Con la recente morte dell’iconica Regina Elisabetta è giunto al termine uno dei regni più longevi della storia. Ora è suo figlio Carlo a detenere lo scettro, insieme alla moglie Camilla Parker Bowles. La famiglia più celebre della Gran Bretagna non solo è finita parecchie vuole al centro dell’attenzione in particolare per quanto riguarda i litigi che hanno visto protagonisti i diversi mementi. Dai fratelli William e Harry alle rispettive mogli, Kate e Meghan, i litigi nella casa reale sono molto frequenti. Ma erano anni che le luci dei riflettori non venivano puntate sull’attuale regina consorte Camilla. Sapete che cosa è successo?

Il gesto di Re Carlo III

Nell’ultimo periodo i Windsor sono finiti sempre più spesso al centro dell’attenzione, per quanto riguarda la morte di alcuni membri molto in vista ma anche per i gossip che continuano a rincorrersi. L’ultimo in rodine di tempo è quello che ha visto al centro una delle coppie più controverse del momento, quella formata da Harry e Meghan Markle. I due, che da tempo ormai si sono distaccati dalla famiglia reale e vivono negli Stati Uniti, sono i protagonisti di un documentario da poco uscito su Netflix e che ha fatto tremare non poco la casa reale. Eppure nel Regno Unito è successo qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta e che questa volta ha visto al centro proprio la coppia formata dal Re e dalla Regina consorte. Avete visto che cosa hanno fatto?

Il primogenito della defunta Queen Elisabeth è salito sul trono solo poco tempo fa e sono già iniziati i primi impegni da sovrano che lo tengono impegnato spesso e volentieri lontano da casa. Ne è la prova uno dei recenti avvenimenti, che ha visto la coppia reale in vista in Galles. Qui Carlo e Camilla hanno visitato la Chiesa di St Giles e incontrato non solo il club calcistico della zona ma anche attori di fama internazionale tra cui Ryan Reynolds e altri. Ma non è tutto! Mentre Carlo e Camilla erano in cammino hanno potuto incontrare i sudditi presenti, salutandoli e stringendo loro la mano. Secondo quanto riportato da Leggo, Camilla si sarebbe intrattenuta più del dovuto con alcuni sudditi, indispettendo così il marito Carlo. Il Re ha “rimproverato” la consorte di aver rallentato il cammino, esprimendosi con parole che hanno lasciato tutti di stucco.

Secondo la nota testata digitale, infatti, Carlo avrebbe fatto richiamare Camilla per accelerare il loro cammino.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

