“Mi accetta per come sono”: conoscete la storia della compagna di Mbappè?

La compagna del calciatore francese Mbappè si è lasciata andare ad una confessione. “Mi accetta per come sono”, ha detto. Ma sapete di che cosa parla?

Dopo gli ultimi esiti sportivi dei Mondiali di calcio in Qatar. Mbappè è sempre di più al centro dell’attenzione. Eppure di recente non si fa che parlare di lui non solo per lo sport ma anche per la sua vita privata.

Mbappè si è confermato una vera stella del calcio a livello mondiale. A dimostrarlo sono gli esiti dei recenti Mondiali di calcio in Qatar, dove la nazionale francese ha collezionato un successo dopo l’altro. In finale contro l’Argentina, i francesi fino ad ora hanno dato il meglio in campo. Gran parte del merito è anche di Mbappè che, con il suo talento incredibile, ha regalato ai tifosi dei goal a dir poco sensazionali. Eppure il giovane attaccante del Paris Saint-Germain è finito al centro dell’attenzione non solo per i suoi successi in campo ma anche e soprattutto per la sua vita privata. Di recente, infatti, non si fa che parlare di questo. Avete visto chi è la compagna del calciatore?

Chi è la ragazza misteriosa?

La notizia ha subito fatto il giro del web, conquistando le prime pagine delle maggiori riviste di tutta la Francia e non solo. Secondo quanto riportato dalle varie testate, Mbappè ha una relazione con una splendida donna. Lei si chiama Ines Rau, ha 32 anni ed è una modella trans dallo straordinario successo. I due fanno coppia fissa ormai da qualche tempo ed hanno riscosso parecchia approvazione da parte dei fan del calciatore e non solo. A proposito della sua identità di genere, la modella ha affermato di essere felice con il giovane attaccante che la accetta per com’è.

Le foto della coppia sono subito diventate virali e tutta l’attenzione è stata rivota alla modella. Francese ma di origini algerine, la Rau è davvero splendida. Pelle ambrata, capelli lunghi e un fisico scolpito, la meravigliosa Ines è una vera celebrità nel suo settore. Ma non è tutto! Basti pensare che la modella è stata la prima Playmate transgender nel 2017.

Nato a Parigi nel 1998, Kylian Mbappè è considerato uno degli attaccanti di maggior successo nella storia del calcio contemporaneo. Nonostante la giovanissima età, il calciatore ha messo già in piedi una carriera di tutto rispetto, che annovera al suo interno incredibili successi che lo hanno reso una vera e propria star a tutti gli effetti. Lo sanno bene i tanti tifosi che non smettono mai di seguirlo in ogni sua nuova avventura, incoraggiandolo e mostrandogli tutto il loro sostegno. Non è da meno ciò che è accaduto ai Mondiali, dove Mbappè ha fatto sognare i presenti e non solo con il suo incredibile talento e la grinta che da sempre lo contraddistinguono.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

