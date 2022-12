Congelatore | Occhio alla conservazione dei cibi: non fare questo errore

Sai utilizzare correttamente il tuo congelatore, oppure stai compromettendo la conservazione dei tuoi cibi? Scopriamo gli errori più comuni.

Il congelatore è un elettrodomestico ormai fondamentale nelle case degli italiani, e permette la lunga conservazione di cibi altrimenti facilmente deperibili.

Alzi la mano chi non ha nel freezer di casa una nutrita scorta di alimenti congelati. Lo sappiamo bene: da molti anni il congelatore rappresenta un aiuto essenziale per mantenere al lungo commestibili carne, pesce, verdure e piatti pronti.

Manna dal cielo per i single, permette inoltre di stivare al suo interno pratiche cene già confezionate, e da inserire solamente nel pratico microonde. Che lo utilizziate come anta di scorta, oppure come escamotage salva-cena, poco importa: sapete sfruttare al meglio le sue potenzialità? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Congelatore, occhio a questi errori: compromettono puntualmente lo stato di conservazione delle vivande

La tendenza, spesso, è quella di infilare i cibi preventivamente confezionati e sigillati nel freezer, senza badare troppo alla disposizione e agli spazi interni.

Nulla di più deleterio, sia per l’elettrodomestico, che per gli alimenti da conservare. Se infatti agite come durante una partita di Tetris, incastrando scatole e scatolette velocemente per risparmiare spazio, rischiate di compromettere l’intero processo di congelamento. Occorre infatti lasciare uno spazio minimo tra un contenitore e l’altro, in modo da garantire che l’aria presente all’interno raggiunga ogni centimetro dei cibi ivi conservati. In caso contrario, alcuni angoli delle confezioni potrebbero conservare una temperatura differente, pregiudicando la qualità dell’alimento.

In secondo luogo, bando all’usanza di infilare cibi ancora tiepidi o, peggio ancora, caldi nel congelatore. Molti fruitori pensano così di ottenere un rapido raffreddamento degli stessi, ma la manovra in realtà favorisce il deterioramento dei nutritivi. Questa pratica, inoltre, danneggia seriamente l’apparecchio, costretto a sopperire al brusco sbalzo di temperatura con un lavorio più intenso della norma.

È buona regola, inoltre, controllare a cadenza regolare il contenuto del freezer. Molto spesso poniamo gli alimenti in ordine casuale, trascurando di visionare quelli sul fondo. In tal mondo, perdiamo però di vista le scadenze, rischiando di sprecare inutilmente le scorte conservate. Una buona idea può essere quella di apporre apposite etichette in ogni contenitore. La corretta gestione dell’elettrodomestico consentirà così un notevole risparmio sia nella spesa alimentare, che in bolletta!

The post Congelatore | Occhio alla conservazione dei cibi: non fare questo errore appeared first on Ck12 Giornale.