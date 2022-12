Wilma Goich ed Edoardo Vianello, qual è la verità dietro la fine della loro relazione?

Spuntano nuovi retroscena legati alle ragioni che hanno portato la concorrente del Gf Vip ed Edoardo Vianello a mettere fine alla loro storia. I dettagli

Una relazione giunta al termine, ma per quale motivo? Sono diverse le indiscrezioni legate alla ‘rottura’ sentimentale tra la concorrente del Gf Vip Wilma Goich ed Edoardo Vianello.

Il primo a parlarne diffusamente, in un libro, è stato proprio Vianello il quale sostiene che il rapporto si sia concluso a causa di un tradimento della concorrente del reality.

Rottura Goich, Vianello: qual è la verità?

La cantante ha però avuto occasione di dire la sua nel corso di una puntata in diretta del Grande Fratello Vip, interpellata da Alfonso Signorini il quale le ha dato modo di fornire il suo punto di vista. “Non sono stata io a tradirlo, non è vero e lui lo sa”, ha sottolineato. “Se mi tradiva? – ha poi aggiunto – Sì, me ne sono sempre accorta e se non me ne accorgevo, c’era qualcuno che mi avvertiva. Ho perdonato per tanto tempo perché lo amavo tanto, poi a un certo punto ti stanchi e dici basta. Non ce la fai più. Ero molto gelosa e poi improvvisamente non lo ero più, quando uno non è più geloso vuol dire che ama di meno”.

Del resto il cantante ha ammesso pubblicamente le sue scappatelle, pur sottolineando che la causa della fine del loro matrimonio è da ricollegarsi ad un tradimento della Goich. Wilma, prima di entrare nel merito della questione, ha spiegato che la magia della loro storia si è rotta a causa dello “stare sempre insieme” e del “lavorare insieme dalla sera alla mattina”, specificando che in tal modo “subentra una stanchezza che ha logorato il rapporto”.

Wilma Goich: “Non amavo un altro, un fidanzato dopo che ci siamo lasciati”

Quando Signorini è poi intervenuto facendole leggere lo stralcio del libro di Vianello nel quale si parla del tradimento, lei ha negato che questo sia mai accaduto: “Non corrisponde alla verità – ha confermato – Non amavo un’altra persona”. Aggiungendo che trascorsi pochi mesi dalla confessione di avere un altro uomo, “ci siamo trovati a fare un concerto e io gli ho confessato che avevo mentito solo perché ero stanca di quella situazione. Non ho detto di amare un altro. Ogni volta che io scoprivo qualcosa, lui mi lasciava una lettera di perdono, di scuse, dicendo che ero l’unica donna della sua vita, accompagnate da un regalo. Me la lasciava in bagno, tra i due lavandini”. Missive che lei ancora conserva. “Quando mi sono stufata di questa situazione – ha aggiunto la Goich – gli ho detto: “Ti devo parlare” e lui: “Che mi devi dire? Che hai un altro uomo” e io “Sì”. E lui mi ha detto: “Va bene, domani andiamo dall’avvocato a Roma”. Io l’ho tradito dopo che ci siamo lasciati. Stavamo ancora insieme, nel senso che eravamo separati in casa, lui si faceva gli affari suoi e io ho conosciuto questa persona con cui poi sono stata sette anni. A lui e Frida auguro di stare insieme almeno 50 anni, di amarsi”.

Vianello: “Matrimonio finito per un tradimento della Goich”

Parole che però cozzano con le dichiarazioni di Vianello rilasciate nel corso di un’intervista a Nuovo: “Tra noi due è finita perché lei aveva un altro – ha detto – Non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi. Il matrimonio per me non era in discussione fino al giorno in cui mia moglie mi disse di aver finalmente capito il vero significato della parola amore. Mi disse di non amare più me, ma un altro uomo. Ricordo che rimasi di sasso, chiamai la madre di Wilma pregandola di convincere la figlia a non fare scelte sbagliate”.

Articolo di Daniele Orlandi

The post Wilma Goich ed Edoardo Vianello, qual è la verità dietro la fine della loro relazione? appeared first on Ck12 Giornale.