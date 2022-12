Preservativi gratis per i giovani: la clamorosa iniziativa | Ecco dove accade

Grande rivoluzione in un Paese molto vicino a noi, i giovani potranno avere preservativi gratis a partire da gennaio.

Quando si parla di educazione sessuale, tra pudicizia e imbarazzo non c’è mai posto per la consapevolezza, l’unico vero tema che andrebbe discusso e spiegato ampiamente. Senza la consapevolezza, infatti, del proprio corpo e di quello del nostro partner, così come dei gusti, degli interessi e delle curiosità all’interno di una coppia, non può esserci una sessualità sana e matura.

E tra gli strumenti per una sessualità sana e matura, i preservativi hanno sicuramente un posto privilegiato. Senza, infatti, oltre alle gravidanze indesiderate, si corre il rischio di contrarre qualche malattia venerea, soprattutto se non si conosce benissimo la persona che si ha davanti. E proprio perché il sesso dovrebbe essere in qualsiasi circostanza gioia e sicurezza, poter aver preservativi gratis permette di sperimentare senza rischiare.

Motivo per cui da gennaio in Francia i più giovani, dai 18 ai 25 anni, avranno libero accesso ai preservativi nel tentativo di ridurre al minimo la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili. Emmanuel Macron ha annunciato nei giorni scorsi la nuova misura sanitaria, in occasione di un evento per la salute dei giovani. Ma oltre alla salute, anche la questione economica la fa da padrona. I preservativi, infatti, costano e molti decidono di non usarli perché studiano, non lavorano o hanno una paga fin troppo bassa.

Sesso con i preservativi, l’atto più rivoluzionario di tutti

Sempre durante l’evento, il presidente francese ha spiegato come ai giovani basterà andare in farmacia per ritirarli e ha descritto questa mossa come una “piccola rivoluzione nella prevenzione”. Sia nel 2020 che nel 2021, infatti, la Francia ha registrato un aumento nazionale del 30% dei tassi di malattie sessualmente trasmissibili.

Lo stesso Macron ha ammesso l’ignoranza sul tema da parte del governo francese, che ora ha dato uno strumento importantissimo ai giovani, e ha anche aggiunto in un tweet che questa è solo la prima di altre importanti misure sanitarie legato a un sesso sano e sicuro. Proprio per questo, si sta valutando la contraccezione d’emergenza gratuita per tutte le donne in farmacia e screening gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili senza prescrizione medica, ad eccezione dell’HIV, per le persone di età inferiore ai 26 anni.

Le nuove misure in Francia, infatti, si affiancano ad altre iniziative sanitarie mirate al contenimento delle malattie sessualmente trasmissibili e al miglioramento dell’accesso ai contraccettivi, non sempre facilissimo. Motivo per cui, nel 2018 già il governo francese aveva iniziato a rimborsare i costi dei preservativi ai privati, se acquistati in farmacia con prescrizione medica o ostetrica.

Ma non finisce qui. All’inizio di quest’anno, ancora, l’esecutivo ha reso gratuita la contraccezione per tutte le donne fino a 26 anni, una mossa che ha coinvolto tre milioni di donne, ampliando così la contraccezione fino a quel momento totalmente gratuita solo per le donne e le ragazze di età pari o inferiore ai 18 anni.

