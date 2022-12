iPhone, un gioco segreto nel vostro telefono: è un regalo di Google ma nessuno lo sa

Sul vostro iPhone si potrebbe nascondere un piccolo Easter Egg di Google. Vai a cercarlo, è totalmente gratis: si tratta di un gioco

L’eterna battaglia tra iPhone e il resto del mondo dei telefoni è destinata a durare per sempre. Chi sceglie Apple, infatti, tende a non lasciarla mai: intuitivi ed esclusivi, sono sicuramente tra i telefoni più performanti in circolazione.

Dall’altro lato, però, ci sono tutti i clienti di Samsung, OnePlus, Huawei e le altre marche di telefonia mobile che ne criticano invece alcuni aspetti, come il costo decisamente sopra la media ed alcune incompatibilità tra Apple e Android, il sistema operativo concorrente.

Quale sia la scelta migliore in assoluto non lo si saprà mai e la lotta tra le due fazioni andrà avanti probabilmente all’infinito. Al momento, però, chi possiede un iPhone può godere di una piccola sorpresa regalatagli direttamente da Google: si tratta di un gioco ed è del tutto gratuito.

iPhone: ecco il gioco gratis per tutti

Ad aver notato questo gioco sorpresa sono stati alcuni utenti che, “smanettando” con il proprio cellulare, sono finiti all’interno dell’app di Google per dispositivi iOS come iPhone o iPad. Per scovarla, si deve avere l’ultima versione aggiornata dell’app di Google per iPhone: una volta scaricata, ci si deve recare nelle schede ed aprirne una. Per verificare di avere l’ultima versione si può andare sull’App Store e controllare che il proprio cellulare non debba fare aggiornamenti: se tutte le applicazioni sono nella loro ultima versione, allora potete procedere. In caso contrario, prima di cercare il gioco aggiornate quelle che lo necessitano: in questo modo, saprete di avere l’ultima versione di Google.

Quando avete aperto una nuova scheda di Google, scorrete verso l’alto e chiudete eventuali contenuti aperti. Aspettando qualche secondo, vi compariranno sullo schermo delle forme colorate e, scorrendo di nuovo verso l’alto, si accede quindi al gioco nascosto. Per giocarci è sufficiente azionare le levette in basso, proprio come in un flipper: dovete respingere la palla principale verso l’alto, con lo scopo di rimpicciolire e rompere tutte le figure colorate che ci sono sullo schermo.

In questo modo accumulerete punti e potrete avanzare di livello, fino all’ultimo. Come per il classicissimo gioco di Google del dinosauro, questo piccolo easter egg su iPhone funziona anche da offline e quindi può essere uno svago nei momenti senza connessione. Ovviamente non è un gioco estremamente complesso e coinvolgente come quelli da acquistare ma, per gli utenti iPhone, può essere un passatempo curioso, soprattutto dato il suo essere segreto.

