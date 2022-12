“È rivoltante!”: Antonella Fiordelisi la combina grossa, parte il gioco al massacro [VIDEO]

Antonella Fiordelisi di nuovo al centro di polemiche incendiarie: il suo teatrino ai danni di Oriana Marzoli infiamma il web.

La spadaccina salernitana nella ultime ore ha vissuto una pesante crisi di coppia con il fidanzato Edoardo Donnamaria.

I due fidanzatini del “GF Vip 7”, infatti, si sono nuovamente fronteggiati, affrontando per l’ennesima volta il tema della gelosia. In particolare, Antonella Fiordelisi ha tacciato il compagno di concedere troppa confidenza ad Oriana Marzoli, e dalle sue accuse è scaturito un confronto durissimo. Antonella si è quindi rifugiata in confessionale, salvo poi ritornare tra le braccia di Edoardo con aria conciliante.

Nel pomeriggio, però, un gioco proposto dagli autori le ha permesso di compiere un palese affondo nei confronti della rivale, arrivando ad indispettire persino il volto di “Forum”. Il comportamento di Antonella ha sottolineato con chiarezza i suoi intenti bellicosi nei confronti dell’influencer venezuelana…

Antonella Fiordelisi scimmiotta Oriana, scatta la reazione tranchant dei social

Con tempismo invidiabile, gli autori del “GF Vip 7” hanno fornito ad Antonella Fiordelisi il pretesto perfetto per manifestare la sua antipatia nei confronti di Oriana Marzoli.

I concorrenti hanno infatti letto un comunicato dalla regia, missiva che li invitava ad un gioco di ruolo piuttosto pepato. Essi avrebbero dovuto compiere le imitazioni gli uni degli altri, e ad Antonella è toccato interpretare Oriana.

Immancabilmente, la spadaccina ha esasperato i toni, (s)vestendosi in modo molto succinto, al punto di scatenare le ire di Edoardo Donnamaria. Il figurante di “Forum” l’ha invitata a non esagerare, esortandola a coprirsi seno e sedere, ma inutilmente. “Devo fare l’imitazione!“, ha replicato Antonella, scuotendo la parrucca bionda. La simulazione si è spinta decisamente oltre: l’ex atleta, infatti, ha approfittato del suo ruolo temporaneo per flirtare con ogni maschio della Casa, sotto gli occhi allibiti e piccati di Oriana Marzoli.

Anche Edoardo Donnamaria ha manifestato comprensibile irritazione davanti agli atteggiamenti della fidanzata, arrivando persino a coprirle il sedere in bella vista, alla mercé delle telecamere.

in un modo di antonella fiordelisi, siate tutti tranne che lei per favore, perché questa è una delle cose più rivoltanti che io abbia visto oggi.#GFvip pic.twitter.com/1yAI08MC76 — reb is in XT4S1S🇦🇷 (@lunallvna) December 15, 2022

Il recente, ed ennesimo, litigio con Edoardo Donnamaria non ha frenato l’impetuosità di Antonella Fiordelisi, e la scenetta prolungata ha scatenato un vespaio in rete. Un utente commenta infatti: “In un modo di Antonella Fiordelisi, siate tutti tranne che lei per favore, perché questa è una delle cose più rivoltanti che io abbia visto oggi.“. Che accadrà durante la prossima puntata del format? Noi sospettiamo fuoco e fiamme nella casa di Cinecittà…

